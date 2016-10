Capcom und Sony haben einen exklusiven Deal bezüglich Resident Evil 7 abgeschlossen: Die VR-Version des Horrorspiels erscheint zeitexklusiv für PlayStation VR. Der Exklusiv-Zeitraum ist vergleichsweise lang.

Von Tobias Ritter |

Zum Thema Resident Evil 7 ab 44,99 € bei Amazon.de Wer das kommende Horrorspiel Resident Evil 7 mit einem VR-Headset am PC spielen möchte, muss sich etwas länger als gedacht gedulden: Wie eine aktuell im Internet kursierende Werbeanzeige verrät, erscheint die Virtual-Reality-Version des Titels zeitexklusiv für Sonys PlayStation VR.

Wie es auf dem digitalen Plakat heißt, veröffentlicht Capcom Resident Evil 7 Biohazard 2017 zunächst exklusiv auf PlayStation VR. Erst nach zwölf Monaten sollen auch andere VR-Plattformen bedient werden.

Keine große Überraschung

Überraschend kommt diese Bekanntgabe aber nicht wirklich: Bisher wurde der VR-Support von Resident Evil 7 ohnehin nur für die PlayStation VR angekündigt. Andere Headsets wie HTC Vive oder Oculus Rift fanden bisher offiziell keine Erwähnung.

Resident Evil 7 erscheint in seiner Grundversion am 24. Januar 2017 für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4.

Auch interessant: Die PC-Systemvoraussetzungen von Resident Evil 7