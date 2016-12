Flying Wild Hog hat den kostenlosen DLC »Way of the Wang« für das Actionspiel Shadow Warrior 2 veröffentlicht. Darin sind unter anderem neue Missionen und eine neue Waffe enthalten. Ein recht blutig inszenierter Gameplay-Trailer zeigt die Neuerungen. Zudem gibt es eine große Rabattaktion.

Von Andre Linken |

Ab sofort steht der kostenlose DLC »Way of the Wang« für das Actionspiel Shadow Warrior 2 zum Download bereit.

In der ersten von mehreren Download-Erweiterungen können die Spieler ein komplett neues Areal erkunden, das insgesamt sieben zusätzliche Missionen zu bieten hat. Wer alle Aufgaben erfolgreich abschließt, erhält mit der Kampfaxt namens »Fist of Gozu« zudem eine neue Waffe als Belohnung.

Des Weiteren warten neue Upgrades für die Basiswaffen, zusätzliche Sockel für Edelsteine sowie neue Crafting-Fähigkeiten auf die Spieler. Hinzu kommen noch fünf weitere Achievements. Oberhalb dieser Meldung finden Sie einen Trailer von Shadow Warrior 2, der Ihnen anhand von Gameplay-Szenen den DLC etwas genauer vorstellt.

Rabatt zum DLC-Release

Passend zum Release von »Way of the Wang« gibt es sowohl bei Steam als auch bei GOG.com eine Rabattaktion. Bis zum 12. Dezember 2016 erhalten Sie dort beim Kauf von Shadow Warrior 2 einen Preisnachlass in Höhe von 25 Prozent.

