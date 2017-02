Bringt uns zurück in die PlayStation-Kindheit

Nicht nur Yooka-Laylee bringt im Frühjahr klassisches 3D-Jump&Run auf den PC. Auch Skylar & Plux: Adventure On Clover Island erinnert an tolle 3D-Plattformer aus frühen PlayStation-Tagen.

Von Klara Linde |

In Skylar & Plux bahnen wir uns einen Weg durch unterschiedlichste Areale. Um voranzukommen, benötigen wir allerdings oft mehr als nur Geschick.

Skylar & Plux: Adventure on Clover Island soll laut des schwedischen Studios Right Nice Games eine Hommage an die 3D-Plattformer sein, mit denen die Entwickler selbst aufgewachsen sind. Als Inspirationsquelle dienten ihnen dabei vor allem PlayStation-Klassiker wie Crash Bandicoot, Jak and Daxter oder auch Ratchet & Clank.

Damit stehen in diesem Frühjahr gleich zwei 3D-Jump&Runs an, die sich stark an den Old-School-Hits der Sony-Konsole orientieren. Im April kommt nämlich auch noch Yooka-Laylee.

Ein Roboter mit finsterem Plan

In Skylar & Plux steuern wir die titelgebende Heldin Skylar, eine Katzendame die ihre Erinnerungen verloren hat und in Gefangenschaft einen mechanischen Arm von Bösewicht CRT verpasst bekommen hat. Das Ziel des fiesen Roboters ist simpel: Das paradiesische Clover Island erobern und nebenbei in Schutt und Asche legen.

Helfen soll ihm dabei besagte katzenhafte Protagonistin. Allerdings verfolgt Skylar ihre eigenen Pläne: Es gelingt ihr, sich mit der Unterstützung eines mysteriösen Helfers aus den Fängen CRTs zu befreien und sich nach Clover Island zu retten.

Dort schließt sich ihr die redselige Eule Plux an. Gemeinsam wollen die beiden CRT und seinen Schergen das Handwerk legen und die bereits eingesperrten Einheimischen retten. Dafür läuft, hüpft und kämpft sich das Duo durch verschiedene Areale, die auf der gesamten Insel verteilt liegen.

Die Insel der vielen Klimazonen

Clover Island hat einiges an landschaftlicher Vielfalt zu bieten: Mal verschlägt es uns an einen tropischen Strand, mal auf einen verschneiten Berggipfel, ein anderes Mal in eine trockene Wüste.

Um auf unserer Reise quer über die Insel nicht in eine Sackgasse zu geraten, müssen wir allerhand nützliche Gegenstände finden. Mit dem Jetpack können wir beispielsweise weite Schluchten überqueren und uns von oben auf unsere Gegner stürzen, mit einem magnetischen Handschuh auch noch so schwere Objekte einfach bewegen und zu Geschützen umfunktionieren und mit dem Time Orb den Fluss der Zeit zu unseren Gunsten manipulieren.

Im Gagdet-Trailer zu Skylar & Plux sind die verschiedenen Gegenstände bereits im Einsatz zu sehen.

Skylar & Plux hat noch keinen konkreten Erscheinungs-Termin, soll aber im März 2017 sowohl für den PC auf Steam, als auch für die PS4 und die Xbox One erscheinen.