Zum Beta-Start von Spellforce 3 schicken wir Maurice am 19. Mai ab 16:00 Uhr live auf Twitch gegen die Entwickler in den Ring. Außerdem verlosen wir Steam-Keys, damit Fans ebenfalls an der Beta teilnehmen können!

Von Jochen Redinger |

Unser Experte Maurice Weber fordert zum Beginn der Beta von Spellforce 3 die Entwickler selbst heraus - und einen Community-Champion, den wir über Facebook küren!

Mehr als elf Jahre ist es her, dass wir in Spellforce 2: Shadow Wars mit unseren Armeen, angeführt von mächtigen Helden, gegen den Feind führten, der Name Spellforce seitdem etwas verblasst - Spellforce 3 will das wieder ändern! Um zu sehen, ob das - zumindest im Multiplayer - gelingt, stürzt sich unser Strategieexperte Maurice Weber am 19. Mai live auf Twitch in die Beta, die am gleichen Tag startet.

Erklärung: Wir produzieren diesen Stream in Zusammenarbeit mit THQ Nordic. Der Publisher übernimmt die Produktionskosten, hat uns aber keine inhaltlichen Vorgaben gemacht. Maurice spricht frei über das Spiel und wird auch vor Kritik nicht zurückscheuen, wenn sie angebracht ist.

Maurice gegen die Macher: Gamestar auf Twitch

Das gibt's zu sehen - 1vs1 live auf Twitch

Ab 16:00 Uhr legt sich Maurice auf unserem Twitch-Kanal mit unseren Studiogästen an, den Entwicklern von Spellforce 3. Auf dem Schlachtfeld soll sich zeigen, ob die Feder mächtiger als die Code-Zeile ist, in mehreren 1vs1-Matches.

Der Realitätscheck kommt allerdings ab 19:00 Uhr, wenn Maurice gegen einen unserer Leser (und hoffentlich Spellforce-Veteranen) antritt. Wer das ist, wird auf Facebook ausgemacht, wo wir einen Beta-Key sowie ein garantiertes Match mit Maurice verlosen, live auf Twitch ausgetragen! Enden wird unser Spellforce-Stream um 20:00 Uhr.

Hinweis: Da wir mit unserem Gewinner während des Matches auch sprechen wollen, ist ein Headset mit Mikrofon nötig. Außerdem bitten wir unseren Gewinner darum, sich das Spiel rechtzeitig herunterzuladen und kurz zu checken, ob technisch alles soweit funktioniert.

Ein Duell gegen den Meister - so geht's