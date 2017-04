Es wird keinen Season Pass für Battlefront 2 geben.

Electronic Arts hat auf Nachfrage von Journalisten bestätigt, dass es keinen Season Pass für Star Wars: Battlefront 2 geben wird. Man wolle die Community nicht aufsplitten. Für diese Art von Spiel sei ein Season Pass nicht die beste Lösung.

Zum aktuellen Zeitpunkt kann Electronic Arts noch nichts konkretes zu möglichen Content-Erweiterungen für Battlefront 2 sagen. Sie betonen, dass sie das Feedback der Spieler von Battlefront klar und deutlich vernommen haben.

Laut ihrem Statement wissen sie, dass die Spieler mehr Tiefe bei den neuen Inhalten und vor allem mehr Inhalte an sich wollen. Das möchte man bei EA mit Star Wars: Battlefront 2 liefern und bald mehr zu ihren Plänen verraten.

Wie der Content-Plan aussieht und auf welche Art er zur Verfügung gestellt wird, ist somit noch offen.

Hier das originale Statement gegenüber dem US-Magazin Mashable zum Season Pass von Electronic Arts:

While we're not ready to confirm any live service plans just yet, what we can say is this we heard the feedback from our Battlefront community loud and clear. We know they want more depth, more progression, and more content. So we're focused on delivering that in every dimension of Star Wars Battlefront II. We'll have more to share about our plans soon.