Diese Woche hat Failbetter Games das erste Addon für Sunless Sea veröffentlicht. In Zubmariner kann man sein Schiff in ein U-Boot umbauen und abtauchen. Einige Spieler bekommen den DLC geschenkt.

Von Mathias Dietrich |

In »Zubmariner« kann man die Unterwasserwelt von Unterzee besuchen und neue Geschichten erleben.

Am 11. Oktober hat der Entwickler von Sunless Sea den DLC Zubmariner veröffentlicht.

In Zubmariner geht es in die Unterwasserwelt von Unterzee. Der DLC integriert sich in das Hauptprogramm. Mit einer neuen Mission kann man sein Schiff zu einem U-Boot umbauen und die Unterwasserwelt von Unterzee erkunden.

In dem neuen Gebiet ist die Sichtweite stark eingeschränkt, weshalb Licht wichtiger wird als zuvor. Hier gibt es 11 neue Häfen mit ganz eigenen Geschichten. Zudem trifft man auf neue Gegner wie das »Wreckship« und den »Constant Champion«.

Wer Sunless Sea auf Kickstarter backte oder in der Early-Access-Phase kaufte, bekommt den DLC kostenlos. Für alle anderen kostet er 10,99 Euro. Außerdem gibt es ein Bundle zusammen mit Sunless Sea für 17,44 Euro.

