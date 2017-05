Die Server für The Elder Scrolls Online: Morrowind starten am 6. Juni um 11:00 Uhr deutscher Zeit.

Zum Thema ESO: Morrowind ab 39,99 € bei Amazon.de The Elder Scrolls Online: Morrowind - Upgrade Edition für 33,99 € bei GamesPlanet.com Zwar ist bereits seit längerer Zeit bekannt, dass das MMO-Addon The Elder Scrolls Online: Morrowind am 6. Juni 2017 an den Start gehen wird. Eine konkrete Uhrzeit gab es allerdings noch nicht - bis jetzt.

Wie Bethesda offiziell bekannt gegeben hat, dürfen sich die Spieler am 6. Juni um 11:00 Uhr deutscher Zeit in die neuen Abenteuer der Erweiterung stürzen. Während es auf der PlayStation 4 sowie der Xbox One im Vorfeld ab 3:00 Uhr eine achtstündige Downtime geben wird, bleiben die PC-Megaserver hingegen stets erreichbar.

Das ist The Elder Scrolls Online: Morrowind



The Elder Scrolls Online: Morrowind ist die erste große Erweiterung für das MMORPG The Elder Scrolls Online. Damit wird die weitläufige Insel Vvardenfell in der Provinz Morrowind als neue Region in die ESO-Welt integriert. Dabei haben die Entwickler beinahe das gesamte Gebiet aus dem legendären The Elder Scrolls 3: Morrowind aus dem Jahre 2002 in das Online-Rollenspiel übertragen.