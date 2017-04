Wir spielen am 11.4. die PC-Version von The Surge live im Twitch-Stream und haben Game Director Jan Klose vom Entwickler Deck 13 zu Gast.

Von Christian Fritz Schneider |

Zum Thema The Surge ab 14,24 € bei Amazon.de The Surge für 42,49 € bei GamesPlanet.com Wenn Sie das neue Spiel von Deck 13 live sehen und Ihre Fragen direkt an den Entwickler stellen wollen, dann laden wir sie zu unserem Live-Stream von The Surge am 11. April ab 12:30 Uhr ein. Wir zeigen die PC-Version des Action-Rollenspiels mit Sci-Fi-Setting und zu Gast ist Game Director Jan Klose.

Wir wissen noch nicht, wie lange wir The Surge spielen werden. Aber die Demo bietet bei schnellem Spielen Material für etwas mehr als zwei Spielstunden. Ab wir davon auch alles zeigen, werden wir im Live-Stream sehen. Natürlich wird auch Ihren Fragen genug Zeit eingeräumt.

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Fragen.