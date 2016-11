This War of Mine gibt es nun auch als Anniversary-Edition im Handel zu kaufen. Die darin enthaltenen Zusatz-Inhalte gibt es für Besitzer des Originalspiels aber auch als kostenlosen DLC.

Von Tobias Ritter |

Die This War of Mine: Anniversary Edition steht ab sofort zum Kauf bereit. Der Entwickler 11 bit studios bezeichnet die Veröffentlichung als kleines Dankeschön an die Spieler, die den Erfolg des Unternehmens erst möglich gemacht hätten.

Und als weiteres Dankeschön erhalten alle Besitzer des Originalspiels sämtliche zusätzlichen Inhalte der Anniversary-Edition als Gratis-DLC.

Das beinhaltet die Anniversary Edition

Neue Features

drei brandneue Areale

neue Zivilisten (NPCs)

ein neues End-Szenario

neue Achievements

Größere Fehlerbehebungen

Die Achievements »Note: Helping children« und »Note: Street Art« aus dem War-Child-DLC sollten nun funktionieren

Endlosschleife bei Tag 42 sollte der Vergangenheit angehören

Kleinere Fehlerbehebungen

kleinere Schriftart-Fehler behoben

kleinere Fehler mit der polnischen Schrift behoben

kleinere Grafik-Glitches behoben

This War of Mine ist seit dem 14. November 2014 erhältlich und wurde seitdem um diverse neue Inhalte erweitert. Aktuell arbeiten die Entwickler an Frostpunk. Darin geht es um Menschen, die auf einer gefrorenen Welt mithilfe von dampfbetriebener Technologie überleben müssen.

