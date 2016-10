Die Rüstung wurde überarbeitet:Die Rüstung verfügt nun über eine geänderte Schadensminderung, entsprechend dem Weltrang, in dem ihr euch befindet.Die Schadensminderung ist nun auf 70 % begrenzt.Für das Erreichen der Schadensminderungsgrenze werden nun höhere Rüstungswerte benötigt, sodass man gezwungen ist, in diesen Wert zu investieren.

Die Ausstattungstalente wurden neu ausgewogen:Erfüllt: Die Belohnung für Auszeichnungen werden nun verdreifacht (keine Änderung)Scharfsinnig: Die ersten 3 Kugeln des Magazins haben eine um 5 % höhere Chance, einen kritischen Treffer anzurichten (statt 5 bis 10 %).Clever: Nach dem Nachladen hat der nächste Schuss dieser Waffe eine 10 % höhere kritische Trefferchance (statt 5 bis 10 %)Entscheidend: Kopfschüsse mit der Handfeuerwaffe richten 35 % mehr Schaden an (statt 10 bis 25 %).Ausdauernd: Wenn sich die Gesundheit im letzten Segment befindet, regeneriert sie sich kontinuierlich, um das Segment aufzufüllen (keine Änderung).Kraftvoll: Erhöht die Rüstung um 15 %, wenn die individuelle Fertigkeit aktiv ist (statt 5 bis 15 %).Erfinderisch: Erhöht die Fertigkeitenstärke um 15 % bei voller Gesundheit (statt 5 bis 15 %)Behände: Bei der Bewegung von Deckung zu Deckung im Kampf werden 2 % der maximalen Gesundheit für jeden zurückgelegten Meter geheilt (keine Änderung).Aufmerksam: Der Bonus zum Auffinden von Gold wird um 15 % erhöht (statt 10 bis 25 %, die Menge wird nicht beeinflusst).Vielversprechend: Kritische Kopfschüsse gewähren Credits (keine Änderung).Eilig: Der Cooldown für Heilungsfertigkeiten wird um 15 % verringert (statt 5 bis 15 %).Erbarmungslos: Erhöht den Schaden um 8 % und eingehenden Schaden um 10 % (statt 5 bis 15 % ausgehendem Schaden).Erholt: Der Schaden beim Laufen von Deckung zu Deckung wird 5 Sekunden lang regeneriert, wenn das Ziel erreicht ist (keine Änderung).Erfrischt: Die Heilung wird um 30 % erhöht, wenn das letzte Segment der Gesundheitsanzeige erreicht ist (statt 10 bis 30 %).Rehabilitiert: Heilt jede Sekunde 2 %, wenn Sie mit einem Statuseffekt belegt sind (keine Änderung).Verjüngt: Die Benutzung eines Erste-Hilfe-Sets entfernt auch alle negativen Statuseffekte (keine Änderung).Unnachgiebig: 5 % des Schadens durch Fertigkeiten werden als Heilung zurückgegeben (statt 3 %).Einfallsreich: Die Heilung, die auf Sie wirkt wird auch auf Ihre Fertigkeitenobjekte gewirkt (keine Änderung).Robust: Erhöht die Rüstung in der Deckung um 30 (statt 25 bis 30 %).Wild: Die kritische Trefferchance wird gegen Ziele außerhalb ihrer Deckung um 7 % erhöht (statt 5 bis 15 %).Spezialisiert: Fügt Schusswaffen- und Ausdauer-Fertigkeitenstärke 200 % hinzu (statt 15 % - beachtet, dass die drastische Erhöhung der neuen Berechnungsmethode geschuldet ist).Standfest: Die Gesundheitsregeneration tritt in Deckung doppelt so schnell ein (keine Änderung).Stabil: Erhöht die Rüstung um 15 %, wenn die Deckung mindestens 4 Sekunden nicht verlassen wird (statt 5 bis 15 % und 10 Sekunden).Technisch: Erhöht die Fertigkeitenstärke um 15 %, wenn die individuelle Fertigkeit aktiv is (statt 5 bis 15 %).Hartnäckig: Erhöht den Schaden für 10 Sekunden um 10 % wenn ein Erste-Hilfe-Set benutzt wurde (statt 5 bis 15 %)Energisch: Erlaubt allen Heilungsfertigkeiten eine Überheilung (keine Änderung).