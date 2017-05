Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

The Division - Kostenloses Testwochenende & Rabatte angekündigt

Ubisoft bietet eine kostenlose Testphase für The Division inklusive Rabattaktion an. Vom 4. bis zum 7. Mai steht die Gratis-Version in vollem Umfang auf Uplay zur Verfügung.

Von Manuel Fritsch |