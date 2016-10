Die Jagd nach besseren Waffen und Ausrüstung soll mit Patch 1.4 vereinfacht werden.

Das Loot-System von The Division wird mit Patch 1.4 stark überarbeitet. Das gab Entwickler Massive Entertainment in einem Blog-Eintrag bekannt. Demnach soll es allgemein einfacher werden, besseres und passenderes Loot zu bekommen. Außerdem wollen die Entwickler Erfahrungspunkte auch nach dem Erreichen des Höchstlevels relevant halten.

Unter anderem führen die Entwickler mit der nächsten Aktualisierung des Spiels einen allgemeinen Loot-Pool ein. Jeder Gegner in The Division hat in Zukunft die Möglichkeit, neue Ausrüstung fallen zu lassen. Einzige Ausnahmen stellen dabei namenlose Einheiten in Incursion dar. Sie werden vom Loot-Pool ausgeschlossen. Spieler sollen somit für das Töten von Einheiten belohnt werden.

Um Doppelungen zu vermeiden, wurden Gegenstände spezieller Kategorien in unterschiedliche Pools gesteckt. Es sollte somit also nicht mehr möglich sein, zwei neue Handschuhe zu bekommen. Das gilt auch für Gear-Sets, die bisher nur Besitzern von den zugehörigen DLCs oder dem Season Pass zur Verfügung standen. Die Entwickler versprechen sich mit dieser Freischaltung ein offeneres Meta im Spiel. Um Spielern die Suche nach besseren Gegenständen zu vereinfachen, wird in höheren Schwierigkeiten auch mehr Ausrüstung zu holen sein.

Auch interessant: So ändert Update 1.4 unsere Skills

Weitere Änderungen betreffen Erfahrungspunkte. Um sie nach dem Erreichen des Level-Caps interessant zu halten, werden sie mit Patch 1.4 Teil der sogenannten »Field Proficiency« sein. Dabei handelt es sich um ein Level-System, dass beim Erreichen einer bestimmten Zahl aber kein höheres Level, sondern ein »Seald Cache« verspricht. Das sind Kisten, die auf den Spieler zugeschnittene Ausrüstung und Waffen sowie Phoenix-Credits enthalten können.

Summary of loot changes:

All enemies, except for non-named enemies in Incursions, have a chance to drop loot with a Gear Score appropriate for your World Tier.

Items have been divided into different pools to reduce overlap.

All Gear Sets are now available to all players.

More gear will drop in higher difficulties.

The final chest in Underground will only have the chance of a purple item in normal difficulty in World Tier 1.

Banshee's Shadow will drop everywhere, just like any other Gear Set.