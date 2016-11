Die Story-Erweiterung Warframe: The War Within wird voraussichtlich in der Nacht auf Samstag, den 12. November 2016 veröffentlicht. Das haben die Entwickler angedeutet - bisher aber nicht abschließend bestätigt.

Von Tobias Ritter |

Im November soll die Story von Warframe mit dem neuen Update »The War Within« fortgesetzt werden. So hat es der Entwickler Digital Extremes vor geraumer Zeit angekündigt - ohne ein konkretes Datum zu nennen.

Und jetzt scheint alles sogar noch etwas schneller zu gehen, als von vielen Spielern erhofft: Wie die Community-Managerin Rebecca Ford verraten hat, wird das Story-Update voraussichtlich am Nachmittag des heutigen Freitags, den 11. November 2016 erscheinen.

Noch letzte Feinschliff-Arbeiten notwendig

Man wolle den Vorabend noch dazu nutzen, einigen Kleinigkeiten den letzten Schliff zu verpassen, so Ford. Außerdem müssten noch einige abschließenden Arbeiten an einem oder zwei Extra-Features vorgenommen werden.

Was genau Spieler benötigen, um zum Release direkt mit The War Within loslegen zu können, haben wir bereits in einer separaten Newsmeldung erläutert.

Mit ihrer Aussage meint Ford übrigens Eastern Standard Time (EST). In Deutschland ist das Update also wohl erst in der kommenden Nacht zu erwarten.

