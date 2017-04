Dawn of War 3 erfordert eine stetige Online-Verbindung, sonst kann auch die Kampagne nicht gespielt werden.

Von Maurice Weber |

Wer Dawn of War 3 spielen will - und es ist verdammt spielenswert, wie unser Test zeigt - der muss dauerhaft online sein. Das Spiel erfordert eine stetige Internetverbindung selbst während der Einzelspielerkampagne. Sind wir nicht mehr am Netz, wird sogar die aktuell laufende Mission abgebrochen.

Wir vermuten, dass dies mit dem Aufleveln der Elite-Einheiten zusammenhängt: Die erhalten nämlich für Kampagnenschlachten und Multiplayergefechte gleichermaßen Erfahrung und leveln modusübergreifend auf. Dadurch schalten sie Boni wie neue Skins oder die Schädel-Währung frei, mit der wir neue Elites kaufen. Dabei handelt es sich um eine reine Ingame-Währung, es gibt keine Echtgeld-Käufe.

Dennoch könnte das Elite-Level ein Grund sein, warum selbst der Singleplayer mit dem Server kommunizieren muss. Dennoch hätte es uns gefreut, wenn Relic hier eine andere Lösung gefunden und Offline-Singleplayer ermöglicht hätte.