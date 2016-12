Waaagh! Erstmals gibt es die Orks von Dawn of War 3 in Bewegung zu sehen und neue Details zu ihrem Spielstil und dem Helden Gorgutz.

Pfeif auf Disziplin, in die Tonne mit der Subtilität - die Orks sind da! Entwickler Relic hat den Kollegen von IGN erstmals nähere Details zur dritten Fraktion von Dawn of War 3 verraten. Sie kehren zusammen mit den bereits enthüllten Space Marines und Eldar aus den beiden Vorgängern zurück.

Mit drei Völkern fängt Dawn of War 3 damit etwas dünner bestückt an als die ersten beiden Teile, dafür dürfen wir erstmals schon im Hauptspiel alle Parteien in der Kampagne befehligen. Es wird also auch Ork-Storymissionen im Einzelspielermodus geben, nicht nur Space-Marine-Einsätze wie in Dawn of War 2.

Ork-Gameplay: So klappt's mit dem Waaagh!

Die Orks sind die Hordenfraktion von Dawn of War 3, sie stellen ihre Armeen schneller auf und befehligen größere Streitmächte als die anderen Parteien. Ein Ork-Spieler muss also bereits früh im Spiel aggressiv anstürmen und später seine zahlreichen Krieger nutzen, um von mehreren Fronten gleichzeitig anzugreifen. Das baut stetigen Druck auf und nutzt die Vorteile der Orks optimal.

Die Orks setzen auf Horden an Boyz und krude, aber feuerkräftige Mechs wie den Morkanaut in der Mitte. Das Bild wurde uns mit freundlicher Genehmigung von IGN zur Verfügung gestellt.

Orks sind vielleicht nicht allzu helle, wohl aber gerissen und erfinderisch: Sie nutzen alles, was sie auf dem Schlachtfeld finden, und selbst Schrott wird in ihren Händen noch zur Waffe. Die Grünhäute sammeln Baumaterial aus den Wracks von Fahrzeugen und Supereinheiten. Damit schrauben sie neue Einheiten zusammen oder rüsten bestehende auf - ein wenig wie die globale Befreiungsarmee aus Command & Conquer: Generals! Eine coole und passende Idee, die uns schon in C&C gut gefiel. An der Front ziehen die Orks Waaagh-Türme hoch, um neues Schrottmaterial abwerfen zu lassen. Viele ihrer neuen Einheiten sind angenehm abgedreht, zum Beispiel feuern sie Infanterie aus Trukks auf den Feind oder hetzen Squigs mit Selbstmord-Sprengsätzen los.

Der Ork-Held: Warboss Gorgutz

Alle drei Fraktionen werden von bekannten Gesichtern angeführt, für die Orks stürmt Warboss Gorgutz aufs Feld - er war der Ork-Obermotz in Winter Assault, Dark Crusade und Soulstorm. Für einen Ork ist er ungewöhnlich hinterlistig: Er haut nicht immer nur drauf, sondern hat auch kein Problem damit, sich mal zurückzuziehen oder gar eine Kriegslist zu versuchen! Mancher Ork mag ihn dafür einen Feigling nennen, aber sein Erfolg und seine Brutalität selbst zu seinen eigenen Schergen machen Gorgutz zum unangefochtenen Boss.