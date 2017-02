Das mehrfach verschobene Action-Rollenspiel Warhammer 40K: Inquisitor – Martyr erscheint am 10. Februar 2017 zumindest als Alpha mit einem ersten Kampagnenabschnitt. Für den Zugang wird der Kauf eines Gründerpakets vorausgesetzt.

Von Stefan Köhler |

Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr erscheint endlich diese Woche - vorerst aber nur als Alpha für Käufer eines Gründerpakets.

Der Release von Warhammer 40K: Inquisitor - Martyr hat sich erst auf Dezember 2016, dann auf die zweite Jahreshälfte 2017 verzögert. Wer auf das Action-Rollenspiel im Warhammer-Universum aber nicht so lange warten möchte, kann bereits am 10. Februar 2017 einsteigen.

Denn wie der Entwickler Neocore Games (The Incredible Adventures of Van Helsing) in einer Pressemeldung mitteilt, erscheint an diesem Termin das Gründerpaket mit Alpha-Zugang. Die Alpha umfasst einen ersten Kampagnenabschnitt und ist nur über den Shop auf der offiziellen Webseite verfügbar. Zum Zeitpunkt der Meldung ist die Shopseite noch mit einem Timer versehen.

Bei diesem Veröffentlichungsmodell würde sich zwar auch ein Release via Steam Early Access anbieten. Den wird es aber nicht geben. Neocore möchte die Alpha gezielt nur den Spielern präsentieren, die sich tatsächlich für die Entwicklung des »ersten Action-RPGs im Warhammer-40K-Universum« interessieren und mit ihrem Feedback helfen wollen. Später soll der Titel aber selbstverständlich auch via Steam erscheinen.