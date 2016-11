Twinks hatten in WoW bisher ihre liebe Mühe mit Artefaktmacht. Nun soll eine neue Mechanik, die mit Patch 7.1.5 ihren Weg in das Spiel findet, das Problem entschärfen.

Um Endgame-Content wie die Mega-Dungeon »Rückkehr nach Karazhan« erfolgreich meistern zu können, benötigen Spieler gut ausgebaute Artefaktwaffen.

Zum Thema WoW: Legion ab 29,99 € bei Amazon.de Spieler von World of Warcraft stehen seit der neusten Erweiterung Legion einem bisher nie da gewesenen Problem gegenüber: Twinken macht keinen Spaß mehr. Während es in früheren Zeiten immer wieder Freude bereitete, sich um seine Zweitcharaktere (auch Twinks genannt) zu kümmern, ist es für viele Nutzer nun zur Qual geworden.

Auslöser dafür sind die Artefaktwaffen. Deren Artefaktmacht-Fortschritt-System ist im neuen Teil von WoW Dreh- und Angelpunkt der Charakter-Entwicklung. Wer Endgame-Content spielen will, braucht fast schon zwingend einige der Fähigkeiten, die sich bei den Waffen freischalten lassen. Das Sammeln von Artefaktmacht empfinden viele Spieler jedoch als langweilig und zeitaufwendig.

Twinks sollen schneller an Artefaktmacht kommen

Deshalb hatte Blizzard schon früh ein System eingeführt, mit dem das Sammeln vereinfacht wird: Dank Artefaktwissen können Spieler ihre erhaltene Artefaktmacht prozentual vermehren. Umso höher das Wissen ist, umso mehr Boni erhält man. Die Vermehrung des Artefaktwissens benötigte jedoch Zeit. So kann es schon einmal bis zu fünf Tagen dauern, bis eine neue Stufe erreicht ist.

Mit Patch 7.1.5 will Blizzard nun das Ansammeln von Artefaktmacht und -wissen weiter vereinfachen, um vor allem Twinks das Leben zu erleichtern. Neben dem schon im Spiel implementierten System, dass die Zweitcharaktere weniger Zeit für das Erklimmen neuer Stufen brauchen, soll nun eine weitere Mechanik für besseren Fortschritt bei den Artefaktwaffen sorgen.

Besonders im Quest-Gebiet von Suramar lässt sich Artefaktmacht in Hülle und Fülle farmen.

Neues Artefaktwissen ohne Wartezeit

So bieten die Schriftgelehrten-NPCs in den Klassenhallen neuerdings zwei Quest an: »Knowledge is Power« und »Furthering Knowledge«. Sie verlangen, dass der Spieler 500 Ordenshallen-Ressourcen bereitstellt. Wenn der Spieler diese Aufträge abschließt, erhöht sich das Artefaktwissen sofort um eine Stufe. Das langwierige Warten auf den Abschluss des Auftrages ist somit passé.

Spieler können die Folgequest »Furthering Knowledge« so oft wiederholen, bis sie das Cap erreicht haben. Das liegt bei Stufe 15. Danach muss neues Artefaktwissen wie normal per Auftrag erforscht werden.

