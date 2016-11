World of Warcraft ist bereits 12 Jahre alt und auch dieses Jahr gibt es wieder Geschenke für treue Spieler. Allem voran der niedliche Corgie-Welpe sowie eine neue Quest, in der wir noch mehr »zeitverzerrte Marken« bekommen können.

Von Jürgen Stöffel |

World of Warcraft: Legion ist nach 12 Jahren das sechste Addon für WoW.

Zum Thema World of Warcraft ab 0,98 € bei Amazon.de Kaum zu glauben, aber World of Warcraft ist schon 12 Jahre alt. Damit diese Leistung auch ordentlich gefeiert werden kann, verschenkt Blizzard zum Jubiläum wieder ein paar nützliche Goodies an aktive Spieler von WoW. Das diesjährige Paket enthält 200 »zeitverzerrte Marken« sowie ein Item, mit dem wir eine Stunde lang 12 Prozent mehr Erfahrung und Ruf verdienen.

Passend zum Thema: WoW - Legendäre Items bald noch stärker

Dazu kommt noch eine neue Quest, die wir durch den »Brief der Zeitwandernden« aus unserem Inventar erhalten. Zusätzlich dazu können wir noch weitere tägliche Quests bei Historikern erledigen und dort unser WoW-Wissen auf die Probe stellen. Als Belohnungen gibt es noch mehr zweitverzerrte Marken. Zu guter Letzt bekommen wir noch einen putzigen Corgie-Welpen und weitere Goodies im Tausch gegen die Marken. Die Aktion läuft noch bis zum 30. November.