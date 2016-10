Das umfangreiche Update 7.1 »Return to Karazhan« für World of WarCraft: Legion hat nicht nur einen neuen Dungeon, sondern auch zahlreiche Easter Eggs zu bieten. Dazu zählen unter anderem Anspielungen auf Hearthstone und den Film Ghostbusters.

Im Update 7.1 »Return To Karazhan« für World of WarCraft: Legion stecken viele Easter Eggs.

Mit dem Update 7.1 »Return to Karazhan« kehrt in World of WarCraft: Legion unter anderem der Dungeon Karazhan zurück - wenn auch in überarbeiteter Form. Doch dort warten nicht nur neun Bossgegner, sondern auch zahlreiche Easter Eggs.

Vor kurzem hat Blizzard Entertainment das Update auf dem PTR-Server (Public Test Realm) veröffentlicht, so dass die Kollegen von wowhead.com einige interessante Details ans Tageslicht bringen konnten.

Neue Theaterstücke

So wird es im Theater drei neue Aufführungen geben. Bei der »Westfall Story« dreht sich alles um zwei rivalisierende Gangs sowie zwei Verliebte, die aus den beiden verfeindeten Lagern stammen. Die Aufführung »Beautiful Beast« - eine Anspielung auf »Beauty and the Beast« - stellt den widerwärtigen Brute in den Vordergrund, der das Herz von Bella erobern muss. Zudem gibt es noch »Wikket«, bei dem sich alles um die affenartigen Hozen dreht.

Im Update ?7.1 »Return to Karazhan« gibt es eine Anspielung auf Ghostbusters (Quelle: wowhead.com) ?

Hearthstone und Ghostbusters

Des Weiteren gibt es in Karazhan einen »weinbesudelten Umhang« mit der Beschreibung »Einnerungsstück an eine unvergessliche Nacht« zu finden. Das ist eine klare Anspielung auf das Kartenspiel Hearthstone beziehungsweise das erst kürzlich veröffentlichte Addon »Eine Nacht in Karazhan«. Das gilt auch für den Zauber »Portal: Feuerlande«, der im Theater von Karazhan gewirkt von den Background-Tänzern wird.

Außerdem findet man im Quartier der Bediensteten einige Gnome, die mit Strahlenkanonen schießen - eine kleine Hommage an den Film »Ghostbusters«. Ach ja, den schrulligen Butler Moroes gibt es in Update 7.1 als Champion für die Klassenhalle.

Ein konkreter Release-Termin für das Update 7.1 von World of WarCraft: Legion steht allerdings noch immer nicht fest.

