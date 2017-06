8 gute DLCs für 14,77 Euro - Video zum Steam Summer Sale

Donnerstag, 29. Juni 2017 um 18:04

Wir haben nochmal in den Couchritzen gewühlt und knapp 15 Euro zusammengekrazt, also der übliche DLC-Preis. Im Steam Summer Sale geben Michael Obermeier und Christian Fritz Schneider jetzt ihre letzten Euro für acht DLC-Erweiterungen aus, die es noch bis zum 5. Juli besonders preiswert im Rahmen des großen Summer Sales bei Steam gibt.

Hier die Übersicht:

Outlast: Whistleblower - 1,34 Euro statt 8,99 Euro

Renegade Ops - Coldstrike Campaign - 1,19 Euro statt 3,50 Euro

Fallout New Vegas: Lonesome Road - 2,99 Euro statt 4,99 Euro

Never Alone: Foxtales - 1,99 Euro statt 3,99 Euro

Borderlands 2 - Tiny Tina - 3,29 Euro statt 9,99 Euro

Saints Row IV - Enter The Dominatrix - 1,99 Euro statt 3,99 Euro

Alien: Isolation - Last Survivor - 0,99 Euro statt 3,99 Euro

Alien: Isolation - Crew Expendable - 0,99 Euro statt 3,99 Euro

