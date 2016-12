Bethesda Pinball - Launch-Trailer: So hübsch sehen Fallout, Doom & Skyrim als Flipper aus

Mittwoch, 07. Dezember 2016 um 18:28

Doom, Fallout oder Skyrim, auf welchem der drei Pinball-Tische aus dem Bethesda-DLC für das kostenlose Pinball FX2 will man wohl am liebsten spielen? Der Trailer zum Flipper-DLC zeigt uns zumindest, was wir für den 11 Euro teuren Download bekommen und mit welchen grafischen Details die Tische zu Bethesdas Erfolgsserie versehen wurden.

Bethesda Pinball gibt es seit dem 6. Dezember 2016 für PC, Mac, Xbox 360, Xbox One, PS4, PS3 und PS Vita. Am 8. Dezember folgt eine Umsetzung für iOS und Mobile. Hier wird es den Bethesda Pinball auch als einzelne Free2Play-App geben.