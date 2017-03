Die 6 besten Diablo-Alternativen - Diese Action-Rollenspiele sollten Sie gespielt haben

Samstag, 17. Dezember 2016 um 09:32

Wenn Diablo nicht mehr genug ist - keine Sorge! Da draußen gibt es jede Menge weiterer großartiger Action-Rollenspiele. Alle vom Genre-Urvater inspiriert zweifellos, aber teils an ganz unterschiedliche Geschmäcker gerichtet. Sie hätten lieber etwas mehr Action, ein Prise Humor dazu, komplexere Charakterentwicklung oder einen ganz anderen Grafikstil? Schaut man sich nur ein wenig um, findet man für jeden was!

In diesem Video zeigen wir die sechs besten Action-Rollenspiele abseits von Diablo und verraten, für welchen Spielertyp sie sich eignen, was sie so besonders macht und wie sie sich vom altehrwürdigen Genrekönig absetzen.

Wenn nichts für Sie dabei ist, ist das aber noch kein Grund zum Verzagen, denn die Zukunft bringt weitere interessante Titel. Diese stellen wir in unserem Video zu den 8 besten kommenden Diablo-Alternativen vor.