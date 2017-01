Die Zukunft von GameStar TV - Video: Wie geht es 2017 weiter?

Mittwoch, 04. Januar 2017 um 16:55

Das neue Jahr beginnt für uns auch mit der Frage: Wie geht es mit GameStar TV weiter? In der ersten Folge für 2017 besprechen deshalb Michael Graf und Christian Schneider, welche Ideen, wir in den nächsten Monaten für unsere GameStar-Plus-Leser umsetzen wollen.

Dabei ist noch nicht alles in Stein gemeißelt. Im Gegenteil: Ihr seid auch gefragt. Was wollt ihr in GameStar TV sehen, was haltet ihr von unseren Ideen für die Zukunft des Format? Schreibt uns gerne in den Kommentare, wie ihr euch GameStar TV vorstellt.

Wir freuen uns auf euer Feedback.