Dishonored 2 - Minimale, mittlere und ultra Grafik-Details im Vergleich

Donnerstag, 10. November 2016 um 00:01

Wir vergleichen die Grafik von Dishonored 2 auf dem PC mit sehr niedrigen, mittleren und ultra Grafik-Details bei 4K Auflösung. Eine Übersicht über die Grafik-Optionen gibt es am Ende des Videos. Dishonored 2 bietet ein sehr umfangreiches Grafik-Menü, bei dem nicht nur die üblichen Optionen wie Texturen, Schatten und Kantenglättung angepasst werden könnnen, sondern ebenso Details wie Strahlenbündel, volumetrisches Licht, Wasserqualtität und sogar Schattenwürfe von Ratten und Blutfliegen. In Dishonored 2 wird die Kaiserin Emily Kaldwin durch eine Fremde vom Thron gestoßen. Als Spieler darf man sich nun entscheiden, mit wem man die Rückeroberung des Throns bestreiten wird – mit ihr oder ihrem Vater Corvo. Im Video haben wir einen One GameStar-PC Ultra mit einer GeForce GTX 1080 benutzt. Hier geht es zu Candyland auf YouTube, Facebook und Twitter. Dieses Video in 4K UHD auf Candyland ansehen.