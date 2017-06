Electronic Arts - Video: Fußball und Frostbite - darauf fußt der Erfolg von EA

Samstag, 10. Juni 2017 um 21:00

EA ist heute einer der größten und wichtigsten Player der gesamten Game-Branche. Den Namen EA und die Marke EA Sports kennt heute jedes Kind und ihre Fußball-Reihe FIFA ist zum Synonym für Fußball-Simulationen geworden. Dabei hat zunächst noch niemand an den Erfolg des 1993 erschienenen FIFA International Soccer geglaubt - noch nicht mal EA selbst. Wie es der Underdog alles Widrigkeiten zum Trotz zum Millionenseller gebracht und EA auch in Europa groß gemacht hat, erzählen wir Ihnen in unserem EA-Milestone-Video. Außerdem erklären wir, wie es dazu kam, dass ausgerechnet ein konsolenexklusiver Shooter die Grundlage für alle heutigen EA-Spiele geliefert hat.

Wenn Sie noch mehr über die Geschichte des Publishers EA und seinen Werdegang vom kleinen "Plattenlabel" für Spiele zu einer der mächtigsten - aber auch unbeliebtesten - Firmen der Spielewelt erfahren wollen, legen wir Ihnen unser großes History-Video über die Geschichte von Electronic Arts ans Herz.