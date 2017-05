Europa Universalis 4 - Erweiterung »Third Rome« im Ankündigungs-Trailer

Freitag, 12. Mai 2017 um 15:36

Europa Universalis 4 erhält mit »Third Rome« ein erstes, so genanntes Immersion Pack. Der hübsche Name bedeutet nichts anderes als DLC, wie sie der Grand-Strategy-Titel bereits im Dutzend hat. Allerdings fokussiert sich Third Rome auf eine einzige Nation, und zwar Russland.

Wer zum Zar aufsteigen will, kann auf die folgenden neuen Features zurückgreifen:

Zarenreiche und Fürstentümer: Neue Ränge für die russische Regierung mit neuen Fähigkeiten und - für den Zar - starke Boni, einschließlich des Rechts, sich ganze Staaten und nicht nur Provinzen einzuverleiben.

Ikonografie: Wählt große religiöse Ikonen für die orthodoxe Kirche. Je nach Auswahl der Heiligen wird die Macht des Reiches in einem bestimmten Bereich verbessert.

Metropoliten: Hochentwickelte Provinzen können um einen Metropoliten erweitert werden, der die Autorität der orthodoxen Kirche erweitert - das kostet aber.

Strelizen: Ausgezeichnete russische Soldaten, die allerdings die Kosten für die Stabilisierung des Landes erhöhen.

Siberische Grenze: Russische Nationen können langsam unbesiedelte Grenzgebiete kolonisieren, ohne von den Eingeborenen Aufstände erwarten zu müssen.

Europa Universalis 4: Third Rome hat noch kein Release-Datum und noch keinen Preis.