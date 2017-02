GTA 5 - Video: 5 verrückte Fan-Theorien zum Spiel

Montag, 13. Februar 2017 um 18:15

Grand Theft Auto 5 ist ein Spiel voller verrückter Mythen und Geheimnisse. Einige davon entdecken nur die aufmerksamsten Spieler, weil sie das Finden von klitzekleinen Hinweisen an vielen verschiedenen Orten voraussetzen. In diesem Video stellen wir drei verrückte Fan-Theorien vor, die sich rund um Rockstars Open-World-Spielplatz drehen. Spielen die GTA-Spiele in einer alternativen Realität? Stirbt unser Online-Charakter im Laufe der Geschichte? Und inwieweit könnten die verschiedenen großen Rockstar-Franchises vielleicht miteinander verknüpft sein?

Jede Woche berichtet Redakteur Julius Busch ab jetzt Kurioses aus Rockstars Open-World-Dauerbrenner. Mal sind das allgemeine Geheimnisse und Mythen, mal sind es sehr persönliche Hintergrundfakten zu einem bestimmten Charakter.