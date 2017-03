Mass Effect: Andromeda - Video: Dragon Age Inquisition im Weltraum?

Donnerstag, 16. März 2017 um 20:06

Am 16. März startet die Early-Access-Version von Mass Effect: Andromeda bei EA Access und Origin Access. Spieler können den Multiplayer und auch eingeschränkt den Singleplayer 10 Stunden lang spielen.

Julius und Elena haben Mass Effect 4 bereits weiter gespielt und reden über ihre Eindrücke zur Trial-Version und darüber hinaus im Video. Ist das neue Mass Effect tatsächlich ein »Inquisition im Weltraum«? Hat sich das Kampfsystem verbessert? Wie gut funktionieren Story und Charaktere? Sind die Gesichtsanimationen ein Problem?

Wir geben eine erste Einschätzung ab. Mass Effect: Andromeda erscheint am 23. März für PC, PS4 und Xbox One. Alle Infos zum Release kann man in unserem Story-Special und dem FAQ zu Preload und mehr nachlesen. Wer eine ausführlichere Gesamteinschätzung zum neuen Mass Effect lesen möchte, sollte einen Blick auf unsere Preview werfen.