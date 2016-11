News: No Man's Sky bekommt riesiges Update - Project Reality 1.4 bringt Falkland-Krieg

Montag, 28. November 2016 um 13:38

Themen am 28.11.2016:

No Man’s Sky bekommt riesiges The Foundation Update

Der Entwickler Hello Games meldet sich nach Monaten des Schweigens mit dem großen Update 1.1 für No Man's Sky zurück. Die Erweiterung mit dem Titel »The Foundation« liefert jede Menge neuer Features, darunter auch die neuen Survival- und Creative-Modi. Zudem bringt Patch 1.1 den Basenbau ins Spiel. Spieler können einen Planeten zu ihrem Heimatplaneten erklären und dann einen eigenen Stützpunkt inklusive NPC-Personal aufbauen. Außerdem bringt die Erweiterung auch Spielerfrachter, die man ebenfalls selbst bauen und einrichten kann. Zudem soll es durch neue Biom-Typen interessantere Planeten und neue Rohstoffe geben.

Rohstoffe können durch neue, automatische Abbauanlagen jetzt auch ohne Zutun des Spielers abgetragen werden. In der Basis und im Frachter ist es außerdem möglich, Pflanzen anzubauen und abzuernten. Zu guter Letzt haben die Entwickler das Interface überarbeitet und Benutzerfreundlicher gemacht.

Battlefield 2: Project Reality bekommt Falkland-Krieg in Update 1.4

Obwohl große Teile des Entwicklerteams hinter Project Reality inzwischen an Squad arbeiten, lebt die große Battlefield 2 Mod weiter. Mit dem neuen Update 1.4 gibt’s außerdem als neues Szenario den Falkland Krieg.

Dazu gibt’s neue Fahrzeuge, Jets, Waffen und natürlich Maps auf den Falkland-Inseln, die man auf Seiten der Briten oder Argentinier spielen kann.

Project Reality ist inzwischen ein kostenloses Standalone-Spiel, das man hier herunterladen kann.

Dark Souls möglicherweise in VR

Bei den Golden Joystick-Awards hat Atsuo Yoshimura, Producer bei Namco Bandai im Gespräch erklärt, dass das Team von From Software seine Souls-Reihe gerne als VR-Spiel machen würde.

Noch gibt’s keine konkreten Pläne, allerdings sei man von den Möglichkeiten von VR fasziniert. Ähnliche Spiele gibt’s ja mit Chronos and Edge of Nowhere bereits.

Ob das ganze dann also vom Titel her ein Dark Souls VR wird oder etwas anderes, dass ein ähnliches Setting hat, ist momentan nicht bekannt.

Zu Dark Souls 3 steht noch ein DLC aus, danach gibt’s keine weiteren Pläne für die Serie.