NVIDIA GeForce x80 Serie - GTX 680 gegen 780, 980 und 1080 im Vergleich

Freitag, 26. Mai 2017 um 11:02

Wir vergleichen Grafikkarten der NVIDIA GeForce GTX x80 Serie, von der GTX 680 über GTX 780 und GTX 980 bis hin zur GTX 1080.

Der erste Teil des Videos widmet sich der Performance: alle Karten stellen sich in drei Spielen jeweils den identischen Grafikeinstellungen. Für die Benchmarks nutzen wir GTA 5, Rainbow Six Siege und The Witcher 3. Bei den Benchmarks – die wir im Video verkürzt zeigen – haben wir auf ausgewogene Sequenzen geachtet, die möglichst realistische Ergebnisse ausspucken sollen. Alle Sequenzen haben wir mindestens drei Mal durchlaufen, die Diagramme im Video zeigen den jeweiligen Durchschnitt der Werte.

Der zweite Teil vergleicht die grafische Leistung. Als gemeinsame Basis für alle Karten haben wir ein Minimum von 60 Bilder pro Sekunde ausgewählt, wobei kleine, vereinzelte Ausrutscher auf 58 fps erlaubt sind. Anhand dieser Basis haben wir die Grafikeinstellungen für jede Karte optimiert – Ziel ist also, die Detailstufen so weit wie möglich nach oben zu schrauben, solange die Karte dabei noch mindestens 60 fps schafft. Je Leistungsfähiger die Karte also, desto höher die Detailstufe im Spiel. Das Ergebnis vergleichen wir in Teil 2 und zeigen die verwendeten Grafikoptionen dann in der Übersicht.

Außerdem bieten wir am Ende des Videos eine kleine Übersicht über die technischen Daten der jeweiligen Karten. Wir haben im Video ausschließlich NVIDIA GeForce GTX Referenzmodelle benutzt.

Unser Testsystem:

Intel Core i7 6700K

16 GB DDR4 RAM 2133 MHz

250 GB Samsung 850 Evo SSD

2 TB Seagate Desktop

Windows 10 Creators Update

Hier geht es zu Candyland auf YouTube, Facebook und Twitter.