Outcast: Second Contact - Trailer zeigt die neue Grafik im zweiten Gebiet

Freitag, 23. Juni 2017 um 18:04

Das zweite Gameplay-Video zum Remake des Voxel-Klassikers Outcast von 1999 zeigt, wie die neue Grafik auf dem Planeten Adelpha in Outcast: Second Contact aussieht.

Outcast: Second Contact übernimmt Inhalt, das KI-System und die Sprachausgabe aus dem Original, hat aber eine komplett überarbeitete Engine und Spielgrafik.

Das Spiel erscheint in diesem Herbst für PlayStation 4, Xbox One und PC. Nachdem im ersten Video bereits die schneebedeckten Landschaften von Ranzaar zu sehen waren, erkundet Cutter Slade nun die heißen, tropischen Gebiete des Planeten Adelpha: Shamazaar. Auf seinen Abenteuern zieht Cutter Slade durch das Heilige Land der Alien-Bewohner, das vor allem für seine Tempel bekannt ist. Wie das erste Level aussieht, sehen Sie in diesem Gameplay-Video.