SNES Mini - Video: Alle Spiele & Infos zum Nintendo Classic Mini Super NES

Donnerstag, 29. Juni 2017 um 13:38

Mit dem SNES Mini, oder besser gesagt, dem »Nintendo Classic Mini Super Nintendo Entertainment System« bringt Nintendo eine kompakte Neuauflage seiner legendären 16-Bit-Konsole auf den Markt. Den kann man mit HDMI-Kabel bequem an moderne TVs oder Bildschirme anschließen und die vorinstallierten Spiele mit zwei beigepackten Controllern spielen. Deren Controllerkabel sollen mit etwa 1,5 Meter länger als die lächerlich kurzen NES-Mini-Controllerkabel sein. Ein richtiges Netzteil gibt’s wie schon beim NES Mini nicht, dafür betreibt man die kleine Konsole einfach über das mitgelieferte USB-Kabel.



Erscheinen soll der SNES-Mini schon am 29. September für knapp 100 Euro und zwar in drei Variationen. Denn genau wie schon die Original-Konsole hat Nintendo das Gerät in verschiedenen Regionen mit anderem Design verkauft. In Europa gibt’s die Grau-bunte PAL-Version, in den USA die Grau-Lila NTSC-Fassung und für Japan eine Super Famicom-Version.

Alle drei haben insgesamt 21 Spiele vorinstalliert, die wir in diesem Video kurz vorstellen wollen. Allerdings gibt’s für Japan nochmal andere Spiele, also für Europa und die USA. Spiele-Nachschub ist übrigens wie schon beim NES Mini ausgeschlossen, da auch der SNES Mini weder einen Modulschacht, noch eine Online-Verbindung hat.

Diesmal will Nintendo mehr Mini-Konsolen als beim nahezu sofort ausverkauften NES Mini bereitstellen. Allerdings nur bis Ende 2017, darüber hinaus gibt’s noch keine Pläne für eine Nachproduktion.

Alle Spiel des SNES Mini (EU/US-Version)

· Contra 3: The Alien Wars

· Donkey Kong Country

· Earthbound

· Final Fantasy 3

· F-Zero

· Kirby's Dream Course

· Mega Man X

· Secret of Mana

· Star Fox

· Star Fox 2

· Street Fighter 2 Turbo: Hyper Fighting

· Super Castlevania IV

· Super Ghouls 'n Ghosts

· Super Mario Kart

· Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

· Super Mario World

· Super Metroid

· Super Punch-Out!!

· The Legend of Zelda: A Link to the Past

· Yoshi's Island

Super Famicom Mini: Japan-exklusive Spiele:

· Fire Emblem: Mystery of the Emblem

· Panel de Pon

· Super Formation Soccer

· Super Street Fighter 2: The New Challengers

· The Legend of the Mystical Ninja