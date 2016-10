Spotlight: Sympathie für einen Pädophilen? - Sexuell abartig, aber ein Mensch

Sonntag, 30. Oktober 2016 um 09:00

Heute geht's im Spotlight um ein absolutes Tabu. Ich zeige einen Kannibalen, Kinderschänder, Vergewaltiger und Mörder, der in einem Triple-A-Spiel (!) weder verurteilt, noch verdammt wird. Stattdessen setzt sich die Story kontrovers und differenziert damit auseinander, vermeidet ein Urteil - und das führt dazu, dass wir als Spieler komplett verwirrt werden. Sau spannend!

Haben Sie Feedback zu Spotlight? Dann her damit! Ich lese mir die Resonanz aufmerksam durch. Ist Ihnen das Thema zu heikel? Was würden Sie sich stattdessen wünschen? Oder wollen Sie mehr von so kontroversen Spotlights sehen?

