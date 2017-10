Star Wars Rebels - Recap: Die Highlights aus Staffel 1-3

Montag, 16. Oktober 2017 um 10:00

Die erfolgreiche Animationsserie Star Wars Rebels geht mit der vierten und letzten Staffel zu Ende. Zum heutigen US-Start der neuen Folgen wirft ein neuer Trailer einen Blick zurück und zeigt die wichtigsten Ereignisse aus den ersten drei Staffeln.

In der Nachfolgeserie von Star Wars: The Clone Wars finden das epische Abenteuer rund um den Rebellen und Jedi-Schüler Ezra Bridger im Kampf gegen das Imperium seinen Abschluss. Angesiedelt ist die Serie zwischen den beiden Film-Trilogien (Episode I-III und IV-VII) und kurz vor dem Spin-off Rogue One: A Star Wars Story.

So spielten bereits bekannte Charaktere aus dem Star-Wars-Universum wie Großadmiral Thrawn, Darth Maul, Darth Vader, Prinzesinn Leia, Yoda und Obi-Wan Kenobi mit.

Star Wars Rebels geht mit der vierten und finalen Staffel am 16. Oktober 2017 auf dem Sender Disney XD an den Start. Wann die neuen Folgen auch in Deutschland gezeigt werden, steht noch aus.