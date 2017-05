Steam - Video: Die besten Spiele für einen Euro (Teil 2)

Mittwoch, 17. Mai 2017 um 16:33

Vor einigen Monaten hatten wir schon mal einen Blick in die Steam-Datenbank geworfen um herauszufinden, was eigentlich das Beste ist, das man dort für nur einen Euro bekommt. Die Folge hat euch scheinbar sehr gut gefallen, daher zeigen wir in diesem Video fünf weitere äußerst beliebte Spiele, die nur einen Euro kosten.

Betrachtet haben wir dabei den Prozentsatz an positiven Nutzer-Reviews, gefiltert nach einem Preis von 1 Euro, abzüglich derer Spiele, die wir bereits im ersten Teil behandelt haben.

