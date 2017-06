Warframe - Grafik-Update im Vorher-Nachher-Video

Mittwoch, 28. Juni 2017 um 15:51

Im Rahmen des Chains of Harrow-Updates beginnt bei Warframe eine Grafiküberarbeitung, die nun auf dem PC mit den Leveln auf der Erde startet und in kommenden Updates auch auf den anderen Welten fortgesetzt wird. Auch die Fassungen für PS4 und Xbox One werden später mit der neuen Optik versorgt.

Dieser Trailer zeigt die grafischen Verbesserungen mit Vorher-Nachher-Szenen. Das Update bringt abseits der neuen Grafik auch viele neue Inhalte, unter anderem den Harrow-Warframe.

Im kurzen Vergleichsvideo fällt vor allem die neue Beleuchtung auf. Auch bei den Pflanzendetails hat sich wohl einiges getan. Mehr Details zu den Gameplay-Änderungen gibt es in der News zum Chains of Harrow-Update für Warframe, das jetzt online ist.