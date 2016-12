Was ist... Guardians of Ember? - Diablo als MMO

Mittwoch, 14. Dezember 2016 um 17:31

Guardians of Ember will Hack'n'Slay-Spiele der Marke Diablo mit MMO-Elementen verbinden. Es ist keineswegs das einzige Spiel mit dieser Idee, Lost Ark und Lineage Eternal versuchen ganz ähnliches - aber wo's zu denen höchstens mal eine Beta auf koreanisch gab, ist Guardians of Ember ab sofort auf Steam im Early Access spielbar! Maurice und Micha schnappen sich zum Release ihren Zauberstab und machen sich auf, ein paar Goblins zu jagen.

Ein Blick in die Steam-Foren sorgt vorab jedoch für Skepsis: Wie die Entwickler zugeben, leidet das Spiel aktuell noch unter Lag-Problemen und von den User-Reviews fallen nur die Hälfte positiv aus. Ob das Spiel trotzdem empfehlenswert ist, klären wir im Video.

Am Horizont warten übrigens so einige vielversprechende Action-Rollenspiele auf uns, wir zeigen die acht interessantesten in unserem Video zu den vielversprechendsten kommenden Diablo-Alternativen.