Wolfenstein 2 - Eine Deutsche als Nazi-General: »Ich hatte totale Vorurteile« - GameStar TV

Freitag, 27. Oktober 2017 um 17:01

Nina Franoszek spielt in Wolfenstein 2: The New Colossus erneut Frau Engel und wir sprachen für diese Folge von GameStar TV mit der in Los Angeles lebenden Schauspielerin (Mad Men) über ihre Rolle als fiese Regime-Anführerin.

Für die deutsche Schauspielerin war Wolfenstein: The New Order die erste Arbeits-Berührung mit Spielen und im Gespräch verrät sie, wie die Macher sie zunächst für die Rolle überzeugen mussten. Dazu gibt es auch Eindrücke von den Motion-Capture-Aufnahmen und Nina erklärt, wie sich ihre Figur im Vergleich zum ersten Teil verändert hat.

Dabei geht es natürlich auch um die Frage, welchen Reiz die Rolle einer faschistischen Generälin für sie darstellt und wie sie sich auf die Rolle vorbereitet hat. Nina erzählt unter anderem von ihren Recherche-Gesprächen mit Skinheads und dem Rausch des Bösen.

Wie steht Nina Franoszek zur deutschen Version von Wolfenstein 2?

Während Nina Franoszek in der internationalen Version einen Nazi spielt und in der englischen Fassung so auch zu hören ist, ist ihre Figur in der deutschen Version Teil des fiktiven Regimes und wird auch von einer anderen Schauspielerin gesprochen.

Wir wollten natürlich von ihr auch wissen, wie sie zu diesen Veränderungen steht und ob sie von diesem Unterschied zwischen Filmen und Spielen überrascht war.

Hat Wolfenstein 2 eine politische Bedeutung?

Zum Ende hin sprechen wir auch über die politische Dimension, die Wolfenstein 2: The New Colossus beispielsweise auch durch die Werbekampagne in den USA eingenommen hat und durch Szenen wie dem Kartenspiel im Zug in The New Order unterstrichen werden. Eine Szene, in der der Spieler dem Gefühl der Willkür und Unterdrückung ausgesetzt ist.