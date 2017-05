Wonder Woman - Finaler Trailer zur DC-Comic-Verfilmung: Superheldin vs Dr. Poison

Montag, 08. Mai 2017 um 10:56

Der finale Trailer zur DC-Comic-Verfilmung Wonder Woman zeigt in vielen neuen Szenen eine kämpferische Superheldin, die es mit der neuen Gegenspielerin Dr. Poison (Elena Anaya) aufnimmt. Die neuen Szenen werden übrigens von dem Song Warriors (2014) von Imagine Dragons aus dem Videospiel League of Legends begleitet.

Die Superheldin aus Zack Snyders Batman v Superman: Dawn of Justice erhält in ihrem ersten Solo-Abenteuer ihre Origin-Story: Aufgewachsen auf der paradiesischen Insel Themyscira wird die junge Amazone Diana zur mächtigen Kriegerin ausgebildet. Erst als ein amerikanischer Pilot zufällig auf ihrer Insel notlandet, erfährt sie von den Konflikten in der restlichen Welt. Sie verlässt ihre Heimat in der Überzeugung, mit ihren Fähigkeiten den Krieg zu beenden. Seite an Seite mit den Menschen kämpft sie für den Frieden und wird zur Superheldin Wonder Woman.

Neben Gal Gadot als Diana Prince aka Wonder Woman spielen in weiteren Rollen Chris Pine (Star Trek), Robin Wright (House of Cards), Danny Huston (X-Men Origins: Wolverine), David Thewlis (Harry Potter), Ewen Bremner (Snowpiercer), Saïd Taghmaoui (American Hustle), Elena Anaya (The Skin I Live In) und Lucy Davis (Shaun of the Dead) mit. Die Regie führt Patty Jenkins (Monster).

Die DC-Comic-Verfilmung Wonder Woman kommt am 15. Juni 2017 in die deutschen Kinos.