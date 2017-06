XCOM 2: War of the Chosen - Die fiesen neuen Assassinen-Skills im Trailer

Mittwoch, 21. Juni 2017 um 11:15

Der Trailer zum neuen XCOM-2-Addon War of the Chosen stellt die tödlichen Fähigkeiten der Attentäter im Spiel vor. Die Kreaturen agieren im Schatten, machen sich unsichtbar, greifen aus dem Hinterhalt an und sind damit besonders gefährlich.

Unter den Skills scheinen die Fähigkeit zu sein, durch pisonische Portale zu reisen und damit aus dem nichts aufzutauchen, eine lautlose Nahkampfattacke, Rauchgranaten mit passendem Schatten-Takedown, psionische Flammen als Fernkampfwaffe, eine Laser-Schrotflinte, die Möglichkeit Soldaten als Geisel zu nehmen und selbst Tote auf Informationen zu scannen.

War of the Chosen soll die Auserwählten beleuchten und so umfangreich sein, dass man fast überlegte, XCOM 3 daraus zu machen - die Story sei dafür aber zu stark mit XCOM 2 verknüpft. Wir befinden uns hier im Widerstand gegen die Alien-Besatzer. Stealth spielt damit wieder eine große Rolle im Rundenstrategie-Ableger.