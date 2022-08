7 erstaunliche Fakten über Microsoft, von Bewerbungsfragen bis zur Apple-Rettung

Das Unternehmen Microsoft existiert seit 1975 und hat seitdem die Welt, wie wir sie kennen, für immer verändert. Kein Wunder, dass sich im Laufe der Jahrzehnte so einige interessante, überraschende oder beinahe schon witzige Fakten angesammelt haben, die man über das Unternehmen aus Redmond erzählen kann.

Denn Windows ist nicht alles. Wusstet ihr, dass Microsoft eine der ersten Smartwatches überhaupt entwickelt hat - und das bereits im Jahr 1994?! Und wenn ihr euch auf eine Stelle in dem Konzern bewerbt und zum Vorstellungsgespräch eingeladen werdet, solltet ihr euch mit Kanaldeckeln auskennen. Aber ach, wir greifen vorweg.

Lasst uns einige der spannendsten Fakten über Microsoft gemeinsam näher beleuchten. Und um den Überraschungsfaktor zu erhöhen, gibt's zur Ausnahme mal kein Inhaltsverzeichnis. Viel Spaß beim Lesen!

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GameStar je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Fakt 1: Microsoft hat mehr Patente als manche Städte Einwohner

Microsoft ist richtig fleißig. Sie arbeiten an Windows, Office, der Xbox, diversen Cloud-Diensten und...Patenten? Kein Scherz, man könnte fast schon meinen, das Einreichen von schützenswerten Erfindungen und Konzepten wäre Bestandteil eines internen Programms zur kreativen Entfaltung von Beschäftigten. Wenn ihr noch nach Ideen für die heutige Abendgestaltung sucht: Ihr könnt sie sogar alle durchstöbern.

Mehr als 70.000 Patente wurden Microsoft bereits zugesprochen, davon sind über 50.000 Stück auch aktiv und müssen entsprechend von Mitbewerbern und anderen Firmen beachtet werden. Damit könnte Microsoft eine eigene kleine Stadt mit lauter Patenten als Einwohnern gründen. Der Name? Gute Frage. Patenthofen? Patentopolis? New Patent City?

Fakt 2: Microsoft hat ausgerechnet Apple vor dem Ruin bewahrt

Okay, dieser Fakt ist sogar einigermaßen bekannt. Auch wenn es heute unvorstellbar klingen mag, im Jahre 1997 war Microsofts Dauerrivale Apple kurz davor, für immer zu Faulobst zu werden und die Pforten dichtmachen zu müssen.

Doch im letzten Moment kam Hilfe von unerwarteter Stelle, nämlich aus Redmond. Microsoft tätigte eine Investition von 150 Millionen US-Dollar in den Konzern aus dem kalifornischen Cupertino und verlängerte dadurch das Leben des heute wertvollsten Unternehmens der Welt. Nicht ganz uneigennützig natürlich, denn Apple beförderte im Gegenzug Microsofts Internet Explorer zum Standard-Browser auf Macs und ließ eine laufende Klage gegen den unverhofften Retter fallen.

Kurios: Diese Rettungsaktion wurde von vielen Apple-Enthusiasten negativ aufgenommen. So negativ, dass Bill Gates bei einer kurzen Live-Schalte während Apples Hausmesse Macworld 1997 heftig ausgebuht wurde. So dankt man wohl eher nicht seinem Retter.

Fakt 3: Microsoft hat an einer Smartwatch gearbeitet, noch bevor die PlayStation 1 auf den Markt kam

Sonys legendäre erste Spielekonsole erblickte im Dezember 1994 das Licht der Welt. Bereits im Juni desselben Jahres stellte Bill Gates eine besondere Uhr vor: Die Timex Datalink. Microsoft hatte die Uhr in Zusammenarbeit mit dem Uhrenhersteller Timex entwickelt und dafür gesorgt, dass man hier getrost von einer frühen Form der heute so beliebten Smartwatches sprechen kann.

Klar, auf App-Stores oder Fitness-Funktionalitäten musste man bei der Datalink noch verzichten. Dennoch hatte sie schon einiges auf dem Kasten, zum Beispiel das Anzeigen von Terminen, eine drahtlose Dateiübertragung von und zu PDAs sowie Programmierbarkeit dank mehrerer Schnittstellen, die von Microsoft veröffentlicht wurden.

Ein bahnbrechender Erfolg war die Timex Datalink aber nicht. Microsoft war wohl - nicht zum letzten Mal in seiner Historie - einfach etwas zu früh dran.

Fakt 4: Microsoft Office erschien zuallererst auf einem Mac

Word, Excel, Powerpoint - das heilige Triumvirat für Windows-PCs, die in den Büros weltweit stehen. Der Witz ist: Die Office-Programmsammlung gab ihr Debüt auf einem Apple-Rechner, genauer gesagt im Jahre 1989. Erst ein Jahr später fiel dann auch der Startschuss auf Windows-PCs. Aber warum entschloss man sich zu diesem Vorgehen?

Der Grund wird in einer E-Mail des damaligen Microsoft-Angestellten Ben Waldman an Bill Gates genannt: Der Mac-Geschäftsbereich sei für Microsoft bei weitem nicht so wichtig wie das Windows-eigene Business. Deshalb könne man neue Software zunächst in aller Ruhe auf Apple-Systemen testen und Feedback der User einholen.

Jetzt günstig auf Windows 11 umsteigen

Fakt 5: Windows hätte auch ganz anders heißen können

Bill Gates hat einiges erreicht. Unternehmer, Programmierer, Secret Santa bei Reddit - dieser Mann hat einiges auf dem Kasten. Wisst ihr aber, was er so überhaupt nicht zu können scheint? Ansprechende Namen ersinnen. Das wäre ihm und damit dem Unternehmen Microsoft beinahe zum Verhängnis geworden, als es um die Bezeichnung ihres damals in der Entwicklung befindlichen Betriebssystems ging.

Denn der gute Bill hatte offenbar lange Zeit im Kopf, das OS einfach Interface Manager zu nennen. Interface - Manager. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Hier wäre der Name im wahrsten Sinne des Wortes Programm! Wir wären in den Genuss von legendären Klassikern wie Interface Manager ME, Interface Manager Vista und Interface Manager Phone 8.1 gekommen.

Glücklicherweise gab es eine Marketing-Abteilung, die sich mit Windows durchgesetzt hat.

Ihr habt noch nicht genug mit Fakten über Microsoft? Auf Seite 2 geht es ungebremst weiter! Dort erfahrt ihr, was euch in einem Bewerbungsgespräch bei Microsoft erwarten könnte und weshalb der Windows-95-Startsound eine echte Profiarbeit ist.