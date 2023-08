Als 14-Jähriger bei Apple angefangen: Was macht Steve Jobs alter Weggefährte fast 50 Jahre später?

Wer hat sich die Sieger-Medaille für den wohl »treuesten Apple-Mitarbeitenden ever« verdient? (Bild-Quellen: BillionPhotos.com und OlekStock über Adobe Stock)

Was habt ihr gemacht, als ihr 14 Jahre alt wart? Die weiterführende Schule besucht, Freundschaften geschlossen, euch durch die Pubertät gequält?

Chris Espinosa hat dagegen im zarten Alter von 14 Jahren seinen Job beim heute weltweit bekannten Tech-Unternehmen Apple angetreten.

Stimmt das, dann hat Espinosa länger bei Apple gearbeitet als Steve Jobs selber. Schlanke 24 Jahre war Jobs bei Apple – das sind 23 Jahre weniger als sein Kollege Espinosa. Der war dort bislang 47 Jahre.

Die Differenz lässt sich einerseits durch Jobs Weggang von Apple zwischen den Jahren 1985 und 1997 erklären, andererseits mit Jobs Tod im Jahr 2011.

Aber wer ist dieser Chris Espinosa, der so blutjung zu Apple gegangen ist - und bis zum heutigen Tage dort arbeitet? Und seid wann arbeiten 14-Jährige in aufstrebenden Tech-Unternehmen, anstatt die Schulbank zu drücken?

Ein Foto Chris Espinosas aus dem Jahre 2016. (Bild-Quelle: Meredith Espinosa)

Erstes Zusammentreffen mit Steve Jobs

Das erste Aufeinandertreffen des heute legendären Steve Jobs mit einem der vielleicht treusten Mitarbeitenden der Welt ereignete sich im Byte Shop.

Byte Shop? Das ist der Laden, der heute höchstens noch Informatikern mit Interesse an Tech-Geschichte vertraut ist. Es handelt sich um eines der ersten Einzelhandelsgeschäfte für den Verkauf von Personal-Computern.

Warum der Byte Shop sich bis heute seinen legendären Ruf bewahrt hat? Weil dieser Fachladen der Ort ist, an dem der von Steve Jobs und Steve Wozniak entwickelte Apple I Computer verkauft wurde.

Der Verkauf des Computers im Byte Shop legte einen wichtigen Grundstein für die persönliche Entwicklung von Jobs und Wozniak – und die technische Weiterentwicklung aller darauffolgender Apple-Computer.

Der Byte Shop ist auch der Ort, an dem der Held unserer Geschichte, Chris Espinosa, zum ersten Mal auf die beiden Steves trifft.

Espinosa war in dem Laden, um einen der Apple I Computer aufzusetzen. Und das, obwohl seine Lehrer auf der Homestead High School Espinosa noch davor gewarnt hatten, sich keinesfalls mit den »beiden Verrückten« zusammenzutun.

Denn Steve Jobs war schon zum Start seiner Karriere berüchtigt - nicht erst viele Jahre später mit seinem legendären Porsche-Trick.

Doch die Warnung bliebt ohne Erfolg. Espinosa hatte seinen kleinen Zeh in die Apple-Historie gesteckt, indem er im Byte Shops Job und Wozniak kennengelernt hat.

Die Zufallsbekanntschaft sollte sein gesamtes restliches Leben zeichnen.

Ein Foto aus der Zeitschrift »Byte: The Small System Journal« (Vol. 9, No. 2 vom Februar 1984). Espinosa ist der dritte Mann von links.

Wie ist Chris Espinosa zu Apple gekommen?

Im Sommer des Jahres 1976 trat Chris Espinosa also seine Stelle bei Apple an. Der damals 14-Jährige war offiziell der »Mitarbeiter mit der Nummer acht«.

Moment! Mit 14 Jahren? Ja, wollt ihr dem Business-Blatt Economic Times Glauben schenken, dann stimmt das, denn Espinosa ...

»[...] kam zu Apple, als er 14 Jahre alt war und noch zur Highschool ging.«

Aber wie war es einem 14-Jährigen möglich, bei Apple anzufangen? Denkbar ist durchaus, dass Espinosa seine Anstellung bei Apple nicht als vollwertige Kraft antrat, sondern als Praktikant oder Nebenbeschäftigter. Denn: In den USA dürfen Jugendliche mit einem Alter von 14 Jahren bereits arbeiten, wie die Berliner Morgenpost schreibt. Sehr wahrscheinlich hat Espinosa während seiner ersten Jahre bei Apple nur wenige Stunden pro Tag gearbeitet - und die meiste Zeit in der Schule verbracht.

Diese Schlussfolgerung deckt sich auch mit einer Geschichte auf CNET, laut der Espinosa seine ersten paar Monate bei Apple als in Teilzeit gearbeitet hat. Ins Bild passt dazu auch, wenn Espinosa seinen ersten offiziellen Arbeitstag am 17.03.1977 angetreten haben soll. Dem Tag, an dem der irische Nationalfeiertag St. Patrick's Day gefeiert wird.

Zu diesem Zeitpunkt war Espinosa dann also 15 Jahre alt, sofern wir dem abfotografierten Mitarbeiterausweis auf Apple Wiki und Economic Times glauben mögen.

Wenig überraschend wärs, wenn Espinosa tatsächlich einer der jüngsten Mitarbeitenden bei der frisch gegründeten Firma Apple war und - und bis heute ist. Apple steckte damals noch in den sprichwörtlichen Kinderschuhen und Espinosa und Kollegen waren ein Bündel engagierterer Enthusiasten, die während dieser Gründerjahre unter ihren Schreibtischen geschlafen haben.

Ürigens: Einer, der wenigter über die erste Verfilmung der Lebensgeschichte von Steve Jobs erfreut war, ist Steve Wozniak.

Das jedenfalls waren die Geburtsjahre des heutigen Apple-Großkonzerns. Aber was hat Espinosa von damals bis heute bei Apple getan?

Welche Stationen hat Chris Espinosa durchlaufen?

In seinen über vier Jahrzehnten bei Apple hat Espinosa in verschiedensten Teams innerhalb der Firma gearbeitet. Angefangen beim User-Experience-Team. Während dieser Zeit setzte sich Espinosa mit der Benutzerfreundlichkeit der Apple-Computer auseinander.

Danach folgte eine Karrierestation bei HyerperCard. In den späten 1980er-Jahren wurde HyperCard von Apple entwickelt, eine Software, mit der man digitale Karten erstellte, auf denen Informationen hinterlegt und miteinander verknüpft wurden.

In den späten 1980er Jahren war Espinosa dagegen beim Team von Taligent beteiligt. Bei diesem Projekt haben sich die beiden Tech-Riesen Apple und IBM zusammengeschlossen, um ein fortschrittliches Betriebssystem und eine Entwicklungsplattform hochzuziehen.

Das sind nur einige der Projekte bei Apple, denen Espinosa seinen persönlichen Stempel aufgedrückt hat.

Was hat Chris Espinosa von seinen 47 Jahren bei Apple?

Heute wird Espinosas Nettovermögen auf 50 Millionen US-Dollar geschätzt. Zum Vergleich: Das Nettovermögen von Wozniak soll bei etwa 100 Millionen US-Dollar liegen.

Überflieger in finanzieller Hinsicht ist wenig überraschend Steve Jobs. Dessen Vermögen wurde im März 2011 vom Wirtschaftsmagazin Forbes auf über 7 Milliarden US-Dollar geschätzt. Jobs ist im Oktober 2011 verstorben.

Abgesehen von einer kurzen Pause, um an der University of California zu studieren, hat Espinosa sein gesamtes Berufsleben bei Apple verbracht. Könnt auch ihr euch vorstellen, 47 Arbeitsjahre oder mehr bei ein und demselben Arbeitgeber zu verbringen? Schreibt uns dazu gerne in die Kommentare.