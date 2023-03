Amazon Frühlings-Sale: Wenn ich diese Lautsprecher nicht schon seit Jahren hätte, würde ich sie jetzt wieder kaufen

Ich gehöre zu den Menschen, die am PC für den Sound größtenteils ein Headset benutzen. So kann ich in Spielen und beim Musik hören den Ton so laut aufdrehen, wie ich will. Und in Meetings auf Boxen zu setzen, ist nie eine gute Idee. Aber ab und an sind Lautsprecher trotzdem sehr praktisch.

Etwa, wenn Besuch da ist und man gemeinsam Lieder hören oder zocken will. Oder wenn die Ohren grade doch mal wieder ein bisschen Pause von den Kopfhörern brauchen - so bequem sie auch sein mögen. Genau hier kommt ein aktuelles Angebot von Amazon zu meinen eigenen Boxen ins Spiel.

Um welche Lautsprecher geht es? Gemeint ist die Bose Companion 2 Serie III. Sie steht mittlerweile bereits seit ziemlich genau sieben Jahren auf meinem Schreibtisch - und ich bin immer noch genau so zufrieden damit wie am ersten Tag.

Falls ihr übrigens wissen wollt, welches Headset ich benutze, verrät es euch die folgende Empfehlung, die zum Prime Day im Sommer vergangenen Jahres entstanden ist:

Was mir an den Lautsprechern so gut gefällt

Bei den Bose-Boxen stimmt für mich einfach die Mischung: Ein fairer Preis trifft auf kompakte Abmessungen, praktische Funktionalität und vor allem einen trotz der geringen Größe ordentlichen Klang. Nicht mehr und nicht weniger erwarte ich von meinen PC-Lautsprechern.

Wenn ich ab und an damit Musik höre, bin ich sogar immer wieder positiv überrascht, was für ein sauberes Klangbild sie erzeugen und wie gut die Bässe hör- und (leicht) fühlbar sind.

Klar, das muss man alles gemessen an der Größe der Stereolautsprecher bewerten. Für das Zwischendurch-mal-eben-laut-Sound-anmachen , dass die Bose-Boxen primär bei mir liefern, sind sie aber mehr als ausreichend.

Praktische Extras und klare Bewertungen: Sehr hilfreich finde ich außerdem den Lautstärkeregel an der Front, mit dem ich die Lautsprecher auf Wunsch komplett ausschalten kann. Der Kopfhöreranschluss gefällt mir ebenfalls, obwohl ich ihn nur selten brauche. Den hat mein Gehäuse zwar auch, aber die Boxen sind nochmal näher an mir dran.

Die Amazon-Bewertungen sprechen eine dazu passende Sprache, selbst wenn man sie in meinen Augen grundsätzlich durchaus kritisch sehen sollte. Bei über 6.000 Stimmen kommt die Bose Companion 2 Serie III auf 4,5 Sterne, was ich mit Blick auf das Preis-Leistungsverhältnis für angemessen halte.

Ein kleiner Wermutstropfen, der gut zu verkraften ist

Inzwischen besitze ich die Bose-Lautsprecher wie oben links zu sehen mittlerweile seit fast sieben Jahren.

Bleibt abschließend eine kleiner Haken: Es gab die Boxen lange Zeit für noch etwas weniger Geld als im aktuellen Amazon-Angebot. Auch ich selbst habe sie im Jahr 2016 noch für 88 Euro dort gekauft.

Seit etwa einem Jahr liegt der Mindestpreis für die Companion 2 Serie III dagegen laut der Datenbank von Geizhals eher im Bereich von 100 bis 120 Euro. Mit Blick auf die aktuelle Inflationslage glaube ich gleichzeitig nicht daran, dass sich das so schnell wieder ändern wird.

Ich beurteile den aktuellen Preis daher immer noch als fair und gut. Falls ihr auf der Suche nach kompakten, gut klingenden Stereo-Lautsprechern seid, könnt ihr deshalb bei diesem Angebot aus dem Frühlings Sale in meinen Augen bedenkenlos zuschlagen.

Wie hört ihr an eurem Windows-PC den Sound von Spielen, Spotify & Co. primär? Mit Kopfhörern oder per Headset? Und falls ihr noch auf Lautsprecher setzt, welches Modell habt ihr genau im Einsatz - und wie oft? Seid ihr im Frühlings-Sale außerdem bereits auf andere interessante Angebote aus dem Tech-Bereich gestoßen, die ihr für empfehlenswert haltet? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!