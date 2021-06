Prime Day: 6 Top-Angebote für Spieler im Preisvergleich

Exklusiv für Pime-Mitglieder veranstaltet Amazon geraden den sogenannten Prime Day mit vielen lukrativen Sonderangeboten. Die Aktion geht noch bis zum 22. Juni um Mitternacht.

Wir schauen uns daher beliebte Gaming-Produkte und Computer-Zubehör einmal genauer an, überprüfen, welche Angebote sich wirklich lohnen und was Konkurrenzunternehmen wie Saturn und Co. derzeit für Preise aufrufen.

Ihr seid kein Prime-Mitglied? Kein Problem, ihr könnt einen kostenlosen Probemonat abschließen und so die Vorteile des Prime Day nutzen.

Bei den Gaming-Mäusen bietet Amazon Prime gleich mehrere interessante Produkte an: So sind die G502 Hero sowie die G502 Lightspeed Wireless bei Spielern sehr beliebt, wie ein Blick auf das Preisvergleichsportal Geizhals.de verrät.

Logitech G502 Hero

Die kabelgebundene Logitech G502 Hero kostet im Angebot bei Amazon aktuell 40 Euro. Typischerweise werden 52 Euro dafür aufgerufen. Bei Notebooksbilliger.de müsst ihr derzeit rund 58 Euro für die G502 Hero berappen, bei Expert 52 Euro.

Falls ihr nicht sofort zuschlagen wollt, ist das auch kein Problem. Die G502 Hero befindet sich immer wieder im Angebot, wie die Preisentwicklung bei Geizhals.de zeigt:

So finden wir das Angebot: Gut. Aber die G502 gibt es zu vergleichbaren Preise öfter mal im Angebot.

Logitech G502 Lightspeed

Wer lieber eine kabellose Maus sein Eigen nennen will, für den könnte sich die Logitech G502 Lightspeed anbieten. Amazon verlangt dafür derzeit rund 66 Euro. Das Angebot ist unserer Ansicht nach sehr gut, da die G502 Lightspeed Wireless bislang nur selten ein solches Preisniveau erreicht hat. Normalerweise geht sie für rund 98 Euro in den Verkauf, bei Mindfactory sind es im Augenblick besagte 98 Euro, Mediamarkt verlangt 100 Euro.

So finden wir das Angebot: Richtig gut. Zuschlagen lohnt sich.

Samsung Odyssey G7

Bei den Bildschirmen springt uns der beliebte Samsung Odyssey G7 ins Auge. Amazon verlangt für den 27 Zoll großen WQHD-Monitor mit VA-Panel, 240 Hertz Bildwiederholfrequenz, DisplayHDR600-Zertifikat und einer Millisekunde Reaktionszeit (Grau zu Grau) gerade 499 Euro.

Der Odyssey G7 ist jedoch auch generell nicht wirklich viel teurer. Er ist oftmals im Bereich um 520 Euro zu erwerben, Onlinehändler Extreme Digital ruft für den Gaming-Monitor derzeit rund 493 Euro auf. Es ist allerdings nicht klar, ob hier nicht noch Versandkosten anfallen. Bei Jakob.de gibt es den Odyssey G7 derzeit für 522 Euro, Versandkosten inklusive.

So finden wir das Angebot: Mäßig. Der Odyssey G7 ist selten wirklich viel teurer.

Samsung SSD 980 Pro 1 TB M.2

Wer eine schnelle PCIe-NVMe-SSD sucht könnte bei der äußerst beliebten Samsung SSD 980 Pro mit einem Terabyte Volumen im M.2-Formfaktor fündig werden. Bei Amazon kostet die PCIe-4.0-SSD im Angebot rund 147 Euro.

Laut Geizhals.de ist das eines der günstigsten Angebote für die 980 Pro 1 TB seit Langem. Bei Saturn Chemnitz via Ebay gibt es die M.2-SSD für 155 Euro, die Lieferung erfolgt gratis. Bei Notebookmonstar.de kostet sie im Augenblick 187 Euro, Versand exklusive. Das entspricht in etwa dem üblichen Straßenpreis für die Samsung SSD 980 Pro 1 TB M.2.

So finden wir das Angebot: Richtig gut. Wer auf der Suche nach einer schnellen PCIe-4.0-SSD ist, kann hier zugreifen.

Corsair K95 RGB Platinum

Bereits seit über vier Jahren tummelt sich die Corsair K95 RGB Platinum in den Reihen der beliebtesten mechanischen High-End-Tastaturen. Bei Amazon befindet sich derzeit die Version mit den MX-Speed-Switches von Cherry im Angebot für 135 Euro.

Typischerweise werden für die K95 RGB Platinum rund 200 Euro aufgerufen, Ausreißer durch Sonderangebote gibt es zwar, sie sind aber eher selten. Bei Caseking und Mifcom müsst ihr derzeit 200 Euro für die Gaming-Tastatur hinblättern, das Angebot von Amazon ist daher als lukrativ zu bezeichnen.

So finden wir das Angebot: Sehr gut. Wer eine hochwertige mechanische Gaming-Tastatur sucht, wird hier fündig.

HyperX Cloud II

Bei den Gaming-Headsets spricht uns das unter Spielern seit langer Zeit bekannte, kabelgebundene HyperX Cloud II an. Amazon will dafür rund 51 Euro haben, der durchschnittliche Preis außerhalb besonderer Aktionen liegt bei rund 78 Euro.

Verschiedene Saturn-Filialen bieten das HyperX Cloud II über deren angegliederten Ebay-Shop derzeit für 54 Euro an, Versender wie Electronics.de rufen 69 Euro auf.

Angebotspreise gibt es zwar immer wieder, wer aber gerade jetzt ein gutes und vor allem preisgünstiges Headset benötigt, kann hier bedenkenlos zuschlagen.

So finden wir das Angebot: Gut, wenngleich auch nicht überragend. Vergleichbare Angebote gibt es immer wieder.

Was sagt ihr zu den Angeboten? Ist für euch etwas dabei oder habt ihr selbst richtig gute Tipps auf Lager? Schreibt es gerne in die Kommentare!