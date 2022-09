Amazon kündigt Sale für Prime-Kunden an - Alle Infos zum Prime Early Access

Einmal im Jahr kommt ein Amazon Sale exklusiv für Prime-Kunden, wie zuletzt in diesem Jahr am 12. und 13. Juli. Im Oktober soll laut Gerüchten nun noch ein zweites Event dazukommen. Eine Pressemitteilung von Amazon stellt klar: Diese Gerüchte haben sich bestätigt.

Am 11. Und 12. Oktober 2022 soll es wieder spezielle Angebote für Prime-Kunden geben, die in Amerika unter dem Banner »Prime Early Access Sale« laufen werden und damit den Namen »Prime Day« hinter sich lassen. In Deutschland wird es wohl unter dem Namen »Prime Exklusive Angebote« laufen.

Neuer Name - ansonsten fast alles beim Alten

Bis auf die Namensänderung erwarten euch nicht viele Neuheiten im Prime Early Access Sale. Wie immer gibt es stark reduzierte Artikel aus allen möglichen Kategorien, vor allem im Tech-Bereich werdet ihr einige Schnäppchen schlagen können.

Als einzige richtige Neuheit soll es eine Top 100 mit beliebten und »schenkbaren« Artikeln geben, die in der letzten Saison am meisten gekauft wurden.

Genaue Informationen zu den Angeboten gibt es noch nicht, aber Amazon hat einige Marken erwähnt, die prominent im Sale auftauchen werden. Unter anderem werden Produkte von LEGO, Hasbro, KitchenAid, Adidas, Samsung und viele mehr im Angebot sein. Auch Smart-TVs und Alexa-Geräte werden in der Pressemitteilung extra erwähnt. Abgesehen davon werden auch viele andere Amazon-Produkte wie Fire-TV-Sticks, Kindle Reader oder Echo-Lautsprecher im Angebot sein.

Generell wird es sich lohnen, nach Dingen aus den Bereichen Tech, Smart Home, Home Office und Gaming Ausschau zu halten, vor allem wenn ihr schon lange ein spezielles Gerät im Blick habt. Auch Spiele selbst werden teilweise stark vergünstigt sein. Gerade bei Spielen für die Konsole, die ja stellenweise bis zu 80 Euro kosten, könnt ihr eure Bibliothek aufstocken, ohne eurem Bankkonto zu sehr zu schaden.

Solltet ihr also vorhaben, euch in nächster Zeit neue Hardware für den PC oder einen neuen Fernseher zuzulegen, dann könnte es sich lohnen, noch zwei Wochen zu warten.

Sale richtig nutzen mit kostenlosem Amazon Prime Abo

Wie bereits erwähnt, wird dieser Sale nur Prime-Kunden zur Verfügung stehen. Solltet ihr kein aktives Prime-Abo haben, könnte es sich deshalb durchaus lohnen, über einen kostenlosen Probemonat nachzudenken, der euch Zugriff auf alle Vorteile des Prime-Abos gibt.

Mit dabei sind ein kostenloser Versand, schnellere Lieferzeit, Amazon Prime Video, Amazon Music, monatliche Gratisspiele für den PC und natürlich exklusive Sales. Wenn ihr während des Probemonats kündigt, fallen keine Kosten für euch an.

Mit Amazon Prime streamen, zocken und einkaufen

Bei welchem Gerät wartet ihr schon lange auf eine Preisreduzierung?