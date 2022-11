Sollten wir alle lieber auf Weihnachtsbeleuchtung verzichten? Die beliebtesten Amazon-Produkt im Stromcheck

Die Uhren haben wir zur Winterzeit umgestellt, die Tage werden kürzer und es gibt gefühlt seit Monaten Lebkuchen im Supermarkt - ein sicheres Zeichen dafür, dass Weihnachten näher rückt. Damit beginnt so langsam auch die Zeit der stimmungsvoll beleuchteten Fenster, Häuser und Tannenbäume. Aber wie hoch fällt der Stromverbrauch dabei aus? Wir haben für euch nachgemessen.

Als Basis dienen uns fünf verschiedene Produkte von Amazon, die sich zum Zeitpunkt unserer Messung auf der Liste der Beststeller bei Weihnachtsbeleuchtung ganz weit oben wiedergefunden haben. Sie setzen wie mittlerweile die meisten Produkte dieser Art auf LEDs. Wer dagegen all die Jahre wieder eine inzwischen zwanzig Jahre alte Lichterkette aus dem Keller hervorkramt, der dürfte zu anderen Ergebnissen kommen.

Genau genommen geht es um die folgenden Produkte, die wir uns näher angesehen haben.

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GameStar je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Der Stromverbrauch bei maximaler Helligkeit

Bei mancher Weihnachtsbeleuchtung ist es möglich, die Leuchtstärke zu reduzieren oder verschiedene Lichteffekte einzustellen. Für die Messungen in der Tabelle unten haben wir dagegen stets die maximale Helligkeit und eine dauerhafte Beleuchtung ohne aktive Effekte wie ein Blinken oder ähnliches verwendet.

Grundsätzlich gilt: Je schwacher das Licht, desto niedriger der Stromverbrauch. Da die Leuchtkraft bei den verschiedenen Effekten ebenfalls meist zumindest zeitweise reduziert oder ganz ausgeschaltet wird, liegt der Verbrauch dann ebenfalls etwas niedriger.

Die Farbwahl kann gleichermaßen Einfluss auf den Stromverbrauch haben. In unserem Beispiel fällt der Unterschied zwischen den beiden gleichen Eisregen-Lichterketten in warmweiß und blau/lila aber sehr überschaubar aus. Schauen wir uns die genauen Werte an:

Tabelle Stromverbrauch

Produkt Leistungsaufnahme Eisregen Lichterkette lila (486 LEDs) 6,3 Watt Eisregen Lichterkette warmweiß (486 LEDs) 6,6 Watt Christbaumbeleuchtung (280 LEDs) 3,9 Watt Lichterkette für innen/außen (50 LEDs) 0,5 Watt Schwibbogen (8 LEDs) unter 0,1 Watt 3D Leuchtstern (1 E14 Lampe) 2,4 Watt

Wenig überraschend hängt der Stromverbrauch insbesondere von der Menge der verwendeten LEDs ab, wobei wie bereits erwähnt auch die Farbe und die nur selten mit angegebene Leuchtkraft eine Rolle spielen. Insgesamt hält sich der Verbrauch unserer Beispiel-Deko aber so oder so sehr in Grenzen.

Was bedeutet das für die Stromkosten?

Geht man mal von sechs Stunden Betrieb am Tag aus (etwa von 17 bis 23 Uhr) bei einer Einsatzzeit von 40 Tagen und Stromkosten von 37,3 Cent pro Kilowattstunde (Quelle: Bundes­verband der Energie- und Wasser­wirt­schaft mit Stand Juli 2022) sieht eine Beispielrechnung so aus:

6 Stunden pro Tag * 40 Tage * 6,6 Watt Leistungsaufnahme = 1.584 Wattstunden = 1,584 Kilowattstunden * 37,3 Cent Strompreis = 59,1 Cent

Da wir in diesem Beispiel bereits das Produkt aus unserem Vergleich ausgewählt haben, das am meisten Strom verbraucht, sind die Kosten in den anderen Fällen jeweils nochmal niedriger, wie auch die folgende Tabelle zeigt:

Tabelle Stromkosten

Produkt Stromkosten-Beispiel Eisregen Lichterkette lila (486 LEDs) 56,4 Cent Eisregen Lichterkette warmweiß (486 LEDs) 59,1 Cent Christbaumbeleuchtung (280 LEDs) 34,9 Cent Lichterkette für innen/außen (50 LEDs) 4,5 Cent Schwibbogen (8 LEDs) unter 1 Cent 3D Leuchtstern (eine E14 Lampe) 21,5 Cent

Dank stromsparender LEDs reißt Weihnachtsdekoration also kein Loch in unsere Geldbeutel. Gleichzeitig bittet die deutsche Umwelthilfe dennoch darum, aufgrund der Energiekrise zumindest auf eine allzu üppige Beleuchtung zu verzichten. Insgesamt verbrauchten im letzten Jahr demnach allein die deutschen Privathaushalte 623 Millionen Kilowattstunden für Weihnachtsbeleuchtung.

Habt ihr schon Weihnachtsbeleuchtung angebracht oder es noch vor? Wollt ihr dabei im Vergleich zu den vergangenen Jahren etwas kürzer treten? Oder schmückt ihr euer Zuhause generell nicht mit Weihnachtsbeleuchtung? Schreibt es gerne in die Kommentare!