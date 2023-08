AMD bestätigt neue Radeon-Karten auf der Gamescom - diese beiden Modelle erwarten wir

AMDs GPU-Portfolio erhält schon bald Zuwachs - nämlich auf der Gamescom 2023.

Nach Wochen der Spekulationen ist es wohl so weit: AMD wird auf der vom 23. bis zum 27. August stattfindenden Gamescom 2023 neue Produkte vorstellen.

Dies erklärte Scott Herkelman - seines Zeichens AMDs Vizepräsident für das GPU-Segment - auf der vormals als Twitter bekannten X-Plattform.

Konkret schreibt Herkelman von den nächsten großen Produktankündigungen , die auf der Messe in Köln zu sehen sein werden. Dabei handelt es sich voraussichtlich um die Radeon RX 7800 XT, die kürzlich vom Board-Partner Powercolor geleakt wurde. Auch die RX 7700 XT dürfte hier präsentiert werden.

RX 7800/7700 XT: Was bisher bekannt ist

Neben diversen Entertainment-Events ist für Hardware-Interesserte insbesondere der 25. August von Bedeutung. Hier will AMD mit einer Highlight Show um 17 Uhr aufwarten; diese Show dürfte die Vorstellung der Mittelklasse-GPUs beinhalten.

Aber was können die Radeon RX 7800 XT bzw. die Radeon RX 7700 XT eigentlich? In der folgenden Tabelle findet ihr den Überblick über alle vermuteten Spezifikationen der Grafikkarten.

Radeon RX 7800 XT Radeon RX 7700 XT Compute Units (CU) 60 CU - Shader-Einheiten 3840 - Boost-Takt 2,5 Gigahertz - Speichergröße 16 Gigabyte GDDR6 12 Gigabyte GDDR6 Speicherinterface 256-Bit 192-Bit Speichergeschwindigkeit 19,5 Gbps 19,5 Gbps Bandbreite 624 GB/s 468 GB/s

Unklar ist weiterhin, welche Leistungsaufnahme und welchen Preis die AMD-Grafikkarten aufrufen werden.

Zumindest theoretisch müsste sich die Radeon RX 7800 XT in diesen Aspekten unterhalb der kürzlich veröffentlichten GRE-Version der Radeon RX 7900 einordnen.

Diese Golden Rabbit Edition ist speicherseitig identisch zur vermuteten Mittelklasse-GPU, einzig die Anzahl an Shadereinheiten, Compute Units und Stream-Prozessoren ist höher.

Hat die Radeon RX 7900 GRE also eine Leistungsaufnahme von 260 Watt sowie eine UVP von 649 US-Dollar, so dürfte die RX 7800 XT leicht nach unten korrigierte Werte aufweisen.

Immerhin müssen wir nicht mehr lange warten, bis AMD uns mit konkreten Details beglückt.

Welche Erwartungen und Hoffnungen steckt ihr in die AMD-Präsentation? Wird die Radeon RX 7800 oder RX 7700 XT in euren PCs landen - vernünftiger Preis vorausgesetzt? Welche UVP gilt hier für euch als vernünftig? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!