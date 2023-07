AMD hat still und leise eine neue Highend-Grafikkarte herausgebracht - in Deutschland verkauft sie nur ein einziger Händler

Das GRE der RX 7900 GRE steht für Golden Rabbit Edition.

An der Spitze der AMD-Nahrungskette standen bisher zwei Karten: die RX 7900 XT und XTX. Kürzlich hat sich jedoch ein weiteres Modell still an die beiden Grafikkarten herangepirscht. Denn mit der RX 7900 GRE hat AMD vergangene Woche eine weitere Highend-Karte herausgebracht. Die RX 7900 GRE - die Abkürzung steht für Golden Rabbit Edition - siedelt sich unter der RX 7900 XT an.

Sie reduziert jedoch den Videospeicher von 20 GB auf 16 GB und bietet etwas weniger Compute Units, Stream-Prozessoren und einen langsameren Boost-Takt. Auch beim Speicher müssen Abstriche gemacht werden. Dafür ist sie günstiger und braucht statt 315 Watt nur 260 Watt Leistungsaufnahme.

AMD Radeon RX 7900 XT Radeon RX 7900 GRE GPU Navi 31 XT Navi 31 XL Compute Units 84 CUs 80 CUs Stream-Prozessoren 5376 5120 Boost-Takt 2,4 GHz 2,2 GHz Speicher 20 GB GDDR6

320 Bit

20 Gbps

800 GB/s 16 GB GDDR6

256 Bit

18 Gbps

576 GB/s Leistungsaufnahme 315 Watt 260 Watt UVP (US-Dollar) 899 US-Dollar 649 US-Dollar

Bis zum Release gingen viele Experten davon aus, dass die Karte nur in China erscheinen würde.

Aber nichts da: Die Karte kann man auch außerhalb des Reichs der Mitte kaufen - und zwar in Deutschland. Ein Online-Händler führt die Grafikkarte auch hierzulande. Allerdings nur als Teil eines Sets.

RX 7900 GRE: AMD-Karte bei Memory-PC

Wie PCGH zuerst berichtete, findet sich die RX 7900 GRE auch im Portfolio des deutschen Shops Memory PC. Dieser bietet gleich zwei fertig zusammengestellte Prebuild-PCs an, die auf die Golden Rabbit Edition setzen.

Gaming-PC 1 für 1.149 Euro: AMD Ryzen 7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE, 16 GB DDR4, 1 TB M.2-SSD

AMD Ryzen 7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE, 16 GB DDR4, 1 TB M.2-SSD Gaming-PC 2 für 1.849 Euro: Intel Core i9-12900K, AMD Radeon RX 7900 GRE, 32 GB DDR5, 1 TB M.2-SSD

Beide Desktop-PCs finden sich auf einer Übersichtsseite von Memory-PC.

Einzeln kaufen könnt ihr die 7900 GRE beim Händler allerdings nicht. Und auch anderen deutschen Shops bieten die neue AMD-Karte nicht einfach so an. Denn Memory PC fungiert in Deutschland laut eigener Aussage als Exklusivpartner von AMD für die neuen Grafikkarten.

Wer also unbedingt eine RX 7900 GRE sein Eigen nennen möchte, muss sich die Karte entweder über Umwege beschaffen oder die übrigen Bauteile der Fertig-PCs auf dem Zweitmarkt loswerden.

Was meint ihr? Ist die RX 7900 GRE eine sinnvolle Ergänzung von AMDs Grafikkarten-Portfolio, oder hätte es ein anderes Modell gebraucht? Wie findet ihr es, dass es die Karte nur als Teil eines ganzen Desktops gibt? Verpasste Chance, oder seid ihr froh, dass es die Karten hierzulande überhaupt gibt? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!