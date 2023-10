Android 14 erscheint wohl heute: Das sind die größten Neuerungen

Das Update auf Android 14 könnte bereits heute Abend zur Verfügung stehen.

Heute um 16 Uhr beginnt das große Pixel-Event von Google. Auf dem Programm stehen vor allem die beiden neuen Google-Smartphones Pixel 8 und Pixel 8 Pro sowie die neue Pixel Watch 2.

Pixel Event 2023 mit Pixel 8 und Pixel Watch 2: Die Google-Keynote im Live-Ticker

Allen Anschein nach wird Google auch die Veröffentlichung der lang erwarteten Android-Version ankündigen. Wenn der Hinweis des kanadischen Anbieters stimmt (von 9to5Google aufgegriffen), können Besitzerinnen und Besitzer eines Pixel 4a 5G oder neuer das neueste Update bereits heute Abend herunterladen.

Wir stellen die wichtigsten Neuerungen des Updates vor.

Android 14: Neun große Neuerungen

Welche Neuerungen tatsächlich in das Android 14-Update einfließen werden, ist noch nicht hundertprozentig klar. Die bisherigen Beta-Versionen haben jedoch einen sehr guten Überblick über die wichtigsten neuen Funktionen gegeben.

1. Verbesserte Akkulaufzeit

Mehr ist manchmal eben doch besser. Google will bei seinem neuen OS-Update fleißig an der Effizienz gebastelt haben. So soll Android 14 den Stromverbrauch senken, indem das Betriebssystem Hintergrundaufgaben, Downloads und Uploads effizienter abwickelt.

Eine drastische Verbesserung der Akkulaufzeit ist zwar nicht zu erwarten, aber gegen ein bisschen mehr Akkulaufzeit dürfte kaum jemand etwas einzuwenden haben.

2. Sperrbildschirm-Anpassungen

Google will bei der Personalisierung des Sperrbildschirms mit Apple und Samsung gleichziehen. Die iPhones und Galaxy-Smartphones der Konkurrenz bieten zum Teil zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten.

Dies soll bald auch bei Google-Handys möglich sein. Neben Anpassungen der Uhr oder der Bildschirmfarben sind auch Shortcuts möglich. So kann man zum Beispiel mit einem Fingertipp schnell zur Taschenlampe oder zu bestimmten Kameraeinstellungen gelangen.

3. Kommunikation über Satelliten

Auch in diesem Punkt will Google mit Apple gleichziehen. Wie der Senior Vice President von Google auf der Plattform X bestätigte, soll die Satellitenkonnektivität für Android-Smartphones kommen.

Apple hat Emergency SOS via Satellit mit der iPhone 14-Serie eingeführt und seitdem gibt es zahlreiche Berichte, wie diese Funktion verschiedenen Menschen aus prekären Situationen geholfen hat.

Es bleibt abzuwarten, wie genau diese Funktion für Android auf Google-Telefonen funktionieren wird.

4. Verbesserte Zurück-Geste

MIt Android 14 könnt ihr nun sehen, wohin euch die Zurück-Geste bringt.

Google verbessert die Zurück-Geste in Android 14: Zum einen wird der prominente Zurück-Pfeil thematisch an das Hintergrundbild angepasst. Zum anderen wird eine vorausschauende Zurück-Geste implementiert, die auf einen Blick zeigt, auf welchem Bildschirminhalt man landet.

5. App klonen

Taufrisch ist diese Funktion keineswegs. Viele Smartphone-Hersteller wie OnePlus oder Samsung haben bereits eine solche Funktion für diverse Apps in ihr Betriebssystem integriert.

Nun soll die Möglichkeit, Apps von Drittanbietern zu klonen, fest im Android-Betriebssystem verankert werden. So können beispielsweise zwei WhatsApp-Konten mit zwei unterschiedlichen Accounts auf einem Android-Smartphone betrieben werden.

Ob diese Funktion tatsächlich mit dem Release von Android 14 verfügbar sein wird, ist derzeit unklar.

6. Zugriffsbeschränkung für Fotos und Videos

Ähnlich wie beim Apple-Betriebssystem iOS können auch bei Android 14 ausgewählte Fotos und Videos für bestimmte Apps freigegeben werden. Bisher gibt es in den App-Berechtigungen nur die Möglichkeit, den Vollzugriff zu gewähren.

7. Verbesserte Sicherheit

Google ist bestrebt, die Sicherheit des Android-Betriebssystems weiter zu verbessern. Apps älterer Versionen ab Android 5.1 (Lollipop) können nicht mehr installiert werden.

Zudem wird die Unterstützung von Passkeys auf den Smartphones verbessert. Dadurch können mehr Apps ohne Passwörter genutzt werden. Die Anmeldung erfolgt mit Passkeys in Kombination mit biometrischer Authentifizierung.

8. Integration der Health-Connect-App

Die Health Connect App sammelt Gesundheits- und Fitnessdaten und unterstützt eine Vielzahl von Wearables, darunter Samsung, Fitbit und Peloton. Mit Android 14 muss die App nicht mehr separat heruntergeladen werden, da sie fest in das Betriebssystem verwurzelt ist.

9. Regionale Einstellungen

In den Systemeinstellungen können regionsspezifische Einstellungen geändert werden, zum Beispiel welche Maßeinheiten bevorzugt verwendet werden sollen oder ob die Temperatur in Grad oder Celsius angezeigt werden soll.

Neben den zuvor genannten Funktionen werden in Android 14 viele weitere neue Features integriert. Eine detaillierte Auflistung der bekannten Neuerungen haben wir euch im folgenden Artikel zusammengefasst:

Android 14 Neuerungen: Alles zu Release, Features und Gerüchten

Welche Handys erhalten Android 14?

Es ist davon auszugehen, dass die neuen Pixel 8-Smartphones von Google mit der neuesten Version von Android ausgeliefert werden. Die folgenden Google-Smartphones erhalten ebenfalls das Update auf Android 14:

Google Pixel Fold

Google Pixel Tablet

Google Pixel 7a

Google Pixel 7 Pro

Google Pixel 7

Google Pixel 6a

Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 6

Google Pixel 5a

Google Pixel 5

Google Pixel 4a 5G

Ältere Smartphones aus dem Hause Google werden das neueste Update leider nicht mehr erhalten. Dazu zählt auch das Pixel 4a ohne 5G im Namen.

Eine Vollständige Auflistung aller Android-Smartphones anderer Hersteller, findet ihr hier:

Android 14: Diese Handys erhalten das Update

Android 14 könnte bereits heute Abend nach dem Pixel-Event zum Download bereitstehen. Was ist euer bisheriger Eindruck vom neuen Android-Betriebssystem? Gibt es neue Funktionen, die ihr sehnlichst erwartet und fällt das diesjährige Update eher mäßig aus? Nehmt ihr aktuell am Beta-Programm teil? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!