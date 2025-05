Nächste Woche läuft ein neues Google-Event, eine Ankündigung könnte Android 16 die Show stehlen

Google wird dieses Jahr das erste Mal eine dedizierte Android-Show abhalten. (Bildquelle: Google)

Am 13. Mai findet eine brandneue Android Show statt, die noch vor der üblichen Google I/O stattfindet. Was ihr erwarten könnt.

Darum ist das wichtig: Dieses neue Show-Format könnte auf wichtige Neuerungen im Software-Bereich hindeuten. Mit dem Start von Gemini auf allen Plattformen dürfte es gerade im Bereich KI Neuigkeiten geben, die Google teilen möchte. Das ausgelagerte Android-Event könnte außerdem bedeuten, dass Google zur Google I/O viel zu teilen hat, weshalb zwei Events nötig sind.

Im Detail: Mit einem kurzen Teaser-Video hat Google die Android Show I/O-Edition angekündigt. Allen Anschein nach wird es sich bei dem Livestream nicht um eine klassische Show, wie bei den Google I/Os handeln, sondern um eine Web-Präsentation.

Unter anderem tritt Android-Manager Sameer Samat vor die Kamera treten, um die neuesten Innovationen im Bereich Android vorzustellen. Dabei wird er wohl nicht nur über Android 16 reden.

Im Teaser-Video sind einige schwebende Apps zu sehen, die uns einen Hinweis dafür geben, dass es bei der Präsentation um Augmented Reality drehen wird. Bei einem TED-Talk, der am 8. April stattfand, trug Shahram Izadi, Android XR-Manager bei Google, eine neue Smart-Brille auf der Bühne.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir zu diesem Event mehr Informationen zu dieser Brille und ihrem Betriebssystem erfahren werden. Es ist davon auszugehen, dass der KI-Assistent Gemini eine große Rolle bei Android XR spielen wird.

So schaut ihr den Livestream an: Der Livestream wird auf YouTube auf dem Android-Youtube-Kanal ausgestrahlt werden. Er findet am 13. Mai um 19 Uhr deutscher Zeit statt.

Was erwartet ihr von diesem Android-Event? Interessiert ihr euch für smarte Brillen? Schreibt es uns gern in die Kommentare!